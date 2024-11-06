議員質疑雲端廚房有黑數 新北納管106家：不上食登可罰

現代人重視食安，國民黨新北市議員黃心華說，外送平台興起，平台上食物圖片很精美，但有些是雲端廚房料理，衛生有疑慮、黑數掌握得到？新北市長侯友宜說，中央7月明確定義雲端廚房，截至10月底，新北登錄106家、27家籌備，79家符合稽查規定。新北衛生局長陳潤秋也說，若不登錄有罰則。

黃心華說，據衛福部資料顯示，台灣今年第一季食物中毒通報446件，已超越2018年整年通報數。而如今外送平台興起，有些是雲端廚房又稱幽靈廚房，在平台上是精美圖片，但衛生、環境有疑慮，新北目前食品業者登錄情況如何？

侯友宜說，中央7月12日明確定義雲端廚房，鼓勵業者上網登錄。截至10月底，新北登錄106家，目前有27家籌備中，79家稽查都符合規定。

新北衛生局長陳潤秋說，新北每年針對餐飲業者，包含實體、雲端業者都會查核。每年查600家、輔導1000家，中央7月明確定義雲端廚房後，每個月都會看登記數，有新的登錄店家就會去稽查，目前通通都合格。

黃心華質疑，黑數掌握的到嗎？陳潤秋說，中央今年要求雲端業者登錄，若不登錄有罰則。衛生局補充，若具公司、商業或稅籍登記的雲端廚房業者，未依規定登錄，查證屬實，可依食安法第8條第3項規定，命其限期改正，若屆期仍未改正者，可依同法第48條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。