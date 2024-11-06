快訊

台金聯董座今日交接 施俊吉致辭無奈嘆：匹夫無罪，懷璧其罪

確定延押！沈慶京不想再被關押抗告失敗 確定再羈押禁見2個月

川普自行宣布當選！道瓊期指飆漲1,000點 川普交易熱翻天

議員質疑雲端廚房有黑數 新北納管106家：不上食登可罰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影

現代人重視食安，國民黨新北市議員黃心華說，外送平台興起，平台上食物圖片很精美，但有些是雲端廚房料理，衛生有疑慮、黑數掌握得到？新北市長侯友宜說，中央7月明確定義雲端廚房，截至10月底，新北登錄106家、27家籌備，79家符合稽查規定。新北衛生局長陳潤秋也說，若不登錄有罰則。

黃心華說，據衛福部資料顯示，台灣今年第一季食物中毒通報446件，已超越2018年整年通報數。而如今外送平台興起，有些是雲端廚房又稱幽靈廚房，在平台上是精美圖片，但衛生、環境有疑慮，新北目前食品業者登錄情況如何？

侯友宜說，中央7月12日明確定義雲端廚房，鼓勵業者上網登錄。截至10月底，新北登錄106家，目前有27家籌備中，79家稽查都符合規定。

新北衛生局長陳潤秋說，新北每年針對餐飲業者，包含實體、雲端業者都會查核。每年查600家、輔導1000家，中央7月明確定義雲端廚房後，每個月都會看登記數，有新的登錄店家就會去稽查，目前通通都合格。

黃心華質疑，黑數掌握的到嗎？陳潤秋說，中央今年要求雲端業者登錄，若不登錄有罰則。衛生局補充，若具公司、商業或稅籍登記的雲端廚房業者，未依規定登錄，查證屬實，可依食安法第8條第3項規定，命其限期改正，若屆期仍未改正者，可依同法第48條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

侯友宜也說，新北也可以跟外送平台勾稽一下，扣除實體店面的，看還有哪些雲端廚房是從何而來。

新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴議會備詢。記者劉懿萱／攝影

幽靈廚房 衛生局

延伸閱讀

議員引中國片籲有感反詐宣導 侯友宜：用故事較有感

新北統籌分配款人均1.4萬 侯友宜嘆非常不公

美選川普暫時領先 侯友宜喊國內團結：面對外界歧視

林口養豬場偷排廢水飄惡臭抓不到 侯友宜下令：專案處理

相關新聞

監察院調查新北河濱「車阻」改善牛步 新北將盤點做檢討

統計新北河濱共有130餘處「車阻」，成為特殊輔具族的痛苦，甚至連一般輪椅族或娃娃車都「不得其門而入」。新北市議員陳乃瑜表...

私人充電站未列管成不定時炸彈 新北將盤點漏網之魚

電動車成現在私人載具趨勢，不過起火事件也頻傳，新北市議員黃心華指出，他訪查新北超過20個站點，很多沒滅火器或有但不合格、...

「情侶最愛旅遊地」第5名是北市 Pengsoo攜手熊讚行銷

台北市觀光傳播局今天於韓國首爾舉行「Tap into Taipei」記者會，邀請超人氣韓國EBS電視台吉祥物Pengso...

議員質疑雲端廚房有黑數 新北納管106家：不上食登可罰

現代人重視食安，國民黨新北市議員黃心華說，外送平台興起，平台上食物圖片很精美，但有些是雲端廚房料理，衛生有疑慮、黑數掌握...

蔣萬安指示北捷參考東京地下鐵 研究上市可行性

日本東京地下鐵公司日前掛牌上市，市價超過1兆日圓。台北市長蔣萬安昨天指示台北捷運公司及財政局研究此案例，在明年報告北捷上...

破除光棍魔咒 新北結婚生效日指定1111送好禮

近年來新人喜歡選在特殊節日成婚，11月11日雖然俗稱「光棍節」，但因為簡單好記，去年有多達109對新人登記。新北市民政局為推薦新人們多利用「指定結婚生效日服務」，凡於前3個工作天，即在11月6日至8日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。