監察院調查新北河濱「車阻」改善牛步 新北將盤點做檢討

統計新北河濱共有130餘處「車阻」，成為特殊輔具族的痛苦，甚至連一般輪椅族或娃娃車都「不得其門而入」。新北市議員陳乃瑜表示，近期接到不少陳情，實測從八里、三重到永和都有類似情況；新北高灘處回應，將盤點情況，依預算逐年推科技執法及無障礙電梯等。

新北有廣大的高灘地河濱公園，是各族群都喜愛的休憩園區，而管理單位為避免汽機車進入，幾乎都會在入口處設「車阻」，但這卻反而造成輪椅族及娃娃推車通行不便。事實上，類似情況過去早有，新北市政府也承諾要改善，不過從年初到現在改善不多，甚至遭監察院申請調查。

民眾分享，有車阻當然是很好，避免一些沒公德心的機車甚至汽車進入；家長族群則說，娃娃車型態不同，仍有些類型娃娃車無法進入，相當不便。身障人士也說，若剛好在陡坡就不便手輪椅進入，且行動輔具樣態極多，使用者身高不一，車阻還是會限制部分步行者通行自由，不應為防弊而犧牲身障者權益，變成身障者要有「一定操作技術」才能安全通過。

陳乃瑜指出，近期的確接到不少民眾陳情，娃娃車或特殊輔具都無法順利，經她調查，二重疏洪道、八里左岸、永和綠寶石河濱公園等都有類似情況，不該漠視這些族群的權益。

新北水利局長宋德仁解釋，僅有些特殊輔具比較會有類似情況，輪椅及娃娃推車沒有問題，有特殊情況也有24小時專線，另現也陸續推動科技執法。新北市長侯友宜也說，會請高灘處了解及彙整一下如何更方便、更簡便來整體檢討。

高灘處回應，監委已於9月20日至新北河濱公園現勘，已了解相關措施需求，並請高灘處持續推動科技執法取消車阻。截至今年度已取消9處車阻改以科技執法取締違規車輛，接下來將重新盤點河濱公園使用需求、攝影機用電及違規頻率等，依年度預算逐年推動科技執法，已取消出入口車阻，目前預計年底前再增加5處執法點，可取消4座車阻。