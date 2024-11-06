汐止茄苳溪床多垃圾土石堆積 新北議員會勘要進行清除

汐止區茄苳溪經過幾次強降雨和康芮颱風帶來的大雨影響，讓茄苳溪靠近忠孝東路的橋茄橋和啟德橋下，肉眼可見有許多垃圾堆積，還有泥沙淤積的狀況，因此今(6)日市議員張錦豪就邀集里長和水利局、農業局等相關單位現場會勘，將先進行局部性的清除，避免茄苳溪因為堵塞導致大雨產生漫流情形。

大雨帶來的垃圾和泥沙阻礙了溪道，為了茄苳溪岸民眾的安全，避免下次強降雨帶來影響，下個月將先把梳子壩上的大型阻礙物及土石等，先進行局部性的清除，讓溪床降低，另外啟德橋後方也將請農業局進行立即性的清理。

崇德里長蘇宏杰表示，經過幾次急降雨和颱風過後，攔沙壩有一些雜物塞住，後面還有一些垃圾進來，導致整個溪除的泥沙全部堵在這個地方，越堵越高，後面的溪床越來越高，希望在下一次的急降雨前把溪床的土石能夠清走，讓溪床的溪底能夠降低一點，以免急降雨的時候，水位越來越高產生潰堤的危險。

新北市議員張錦豪表示，現場看到梳子壩上面有卡了很多沙堆和雜木等等，請水利局和農業局來會勘，進行立即性的搶救，下個月會先進行局部性的清除，以防大水來卡在這個地方，另外旁邊的涵洞也會進行檢查，讓裡面不會有廢棄物堵塞，先進行立即性的清理。