新北汐止厚德里共餐一吃11年 大汐止獅子會捐加菜金

汐止區厚德里的老人共餐，從民國103年開辦以來，到今年已經邁入第11年，里內長輩也已經習慣這每星期都有一次的午餐約會，今(6)日大汐止獅子會會長帶領著獅兄和獅姊們一起來共襄盛舉，不但捐加菜金一萬元，還現場協助替長輩們打飯菜，讓長輩們很窩心。

今天的共餐的菜色還是由厚德里最棒的志工媽媽們精心準備，一道一道可口又美味的料理，在他們的同心協力下迅速完成，再由獅子會的獅兄和獅姊們替每位長輩服務，共餐邁入第11年，許多愛心人士們贊助共餐，讓長輩們也感受到關懷。

大汐止獅子會會長李俊燁表示，今天非常榮幸來厚德里參加老人共餐的活動，希望往後大汐止獅子會能夠做的更多，發揮愛心和熱血，讓所有的鄉里都感受到，有需要的地方就有大汐止獅子會的存在。

厚德里長陳有諒表示，大汐止獅子會知道厚德里的老人共餐是完全免費的，所以本著取之於社會、用之於社會，所以大汐止獅子會就來到厚德里做社會服務，感謝大汐止獅子會給予厚德里的贊助，非常感謝，有你們真好。

每個星期一次的共餐，里長希望長輩們能多走出來，走動走動也交朋友，12月獅子會也將在活動中心舉辦銀髮運動會，里長也鼓勵長輩們都一起組隊參與，不但有益健康，還有機會獲得大獎。