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蔣萬安指示北捷參考東京地下鐵 研究上市可行性

中央社／ 台北6日電
台北市長蔣萬安。聯合報資料照片
台北市長蔣萬安。聯合報資料照片

日本東京地下鐵公司日前掛牌上市，市價超過1兆日圓。台北市長蔣萬安昨天指示台北捷運公司及財政局研究此案例，在明年報告北捷上市的可行性，盼提供台灣不一樣的投資目標。

日本東京地下鐵公司（Tokyo Metro）原先由日本政府與東京都政府分別持股約53.42%和46.58%，雙方各自出售約半數持股後，在10月底於東京證券交易所Prime板掛牌上市，公司市價超過1兆日圓（約新台幣2000億元），是繼2018年軟體銀行後最大規模的上市案。

據轉述，蔣萬安昨天在市政會議上分享此事，他說，東京地下鐵的業務範圍除了鐵路交通以外，還涵蓋軌道沿線的房地產開發、站區內與地下街的零售事業。與此相比，台北捷運公司能否成為上市公司，目前顯然還不具備各方面的條件。

不過，蔣萬安表示，此事給了市府一個思考方向和努力目標，許多案例證明，公司化和市場化是提升經營效率最有效的方法，指示北捷和財政局能專案研究、了解東京地下鐵成功上市的原因，在明年報告北捷成為上市公司的可行性。

蔣萬安指出，他提出這個想法有個重要的原因，「我希望能夠為台灣的資金找到不一樣的投資目標，因為台灣能夠選擇的投資項目實在太少了」。

北捷 東京 蔣萬安

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