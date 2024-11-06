「情侶最愛旅遊地」第5名是北市 Pengsoo攜手熊讚行銷

台北市觀光傳播局今天於韓國首爾舉行「Tap into Taipei」記者會，邀請超人氣韓國EBS電視台吉祥物Pengsoo，首度攜手台北市吉祥物熊讚合體。觀傳局長王秋冬表示，台北市成為「情侶最愛旅遊地」第5名，邀請大家一起來台北泡溫泉，並參加國際運動賽事。

這次記者會中，韓國超人氣吉祥物-Pengsoo與台灣的熊讚首次合體。Pengsoo曾出鏡熱門韓劇「非常律師禹英禑」，深受台灣粉絲熟悉，此次受邀擔任活動大使，2人除一起熱舞熊讚主題曲外，熊讚也特地送上廣受韓國民眾喜愛的台灣零食，邀請Pengsoo來台北旅遊。

台灣知名服裝設計師黃秀瑾替熊讚和Pengsoo量身訂製專屬服裝，以運動風為發想，並融合台北市建築特色的圖騰元素，以展現活力四射運動精神。Pengsoo獨特幽默感，搭配擁有萌系外型的熊讚，擺出各種運動姿勢，更邀請韓國朋友報名2025雙北世界壯年運動會。

觀傳局長王秋冬介紹，台北近期也榮獲Agoda「情侶最愛旅遊地」第5名，近期Preply也公布台北為亞洲最友善的城市，英國知名文化刊物《Time Out》發布的全球2024年「夜生活」最佳城市排行中，透過步行、騎乘腳踏車方式，探索台北。