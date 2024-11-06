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議員引中國片籲有感反詐宣導 侯友宜：用故事較有感

中央社／ 新北6日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者劉懿萱／攝影

政府積極打詐，議員拿中國影片質詢，希望政府能用講故事的方式來推有感反詐宣導；市長侯友宜說，這部片他看了兩次，用故事及真人拍出的影片會比較有感，一起來反詐騙

新北市議會市政總質詢，國民黨議員白珮茹以中國影片「孤注一擲」內容來質詢，她表示，這雖是中國官方的反詐影片，但得到了很多各界的迴響，希望多一個人觀賞電影，少一個人受騙。

她表示，電影的對白就是「貪心和不甘心」讓人陷入了這個騙局，電影海報上的這兩個主題簡單明瞭，讓人沒有負擔，又想一探究竟，深入詐騙產業血腥且激昂的真實演出，也確實達到了宣傳的效果。

她表示，要宣傳反詐騙，就要知道他們怎麼騙，才不會被騙，為什麼會上當？就是人性的貪婪。所以詐騙的個案件數跟金額一直節節升高，其實跟治安也沒什麼關係，就是人性的貪婪才會掉入這個騙局。

她呼籲政府在反詐騙的宣傳方式可以更靈活。因為大家喜歡聽故事，即便這個詐騙情節是個鬼故事，鬼故事大家也很喜歡聽，想看怎麼遇到鬼的，包括警察局、文化局、新聞局及中央文化部，都應該多支持這樣影片的拍攝，不要說藝人劉德華唱歌就抹紅。

侯友宜表示，這部片「我看了兩次」，內容不僅是騙錢，還是擄人勒贖的，利用民眾的不甘心、貪心騙到科技園區裡面並控制起來，再慢慢地壓榨，這才是最恐怖。

他表示，變成擄人勒贖後，想要營救都很難。宣導過程當中，光靠警察是不夠的。用故事型、真人拍出來的影片比較讓人有感，他也看了類似影片「消失的國界」，讓人看了會感同身受，就會提醒自己親朋好友不要被騙，這個是一個很好全民運動，大家一起來反詐騙。

警察局長廖訓誠表示，現在反詐宣導也是用真實的案例，把案例轉化成講故事的宣導方式，希望打動民眾，達到宣導的效果。

侯友宜 影片 詐騙 電影海報

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