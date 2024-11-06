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破除光棍魔咒 新北結婚生效日指定1111送好禮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

近年來新人喜歡選在特殊節日成婚，11月11日雖然俗稱「光棍節」，但因為簡單好記，去年有多達109對新人登記。新北市民政局為推薦新人們多利用「指定結婚生效日服務」，凡於前3個工作天，即在11月6日至8日間至新北戶所登記，並指定11月11日為結婚生效日，新人就能夠獲得特色祝福好禮。

民政局長林耀長表示，今年11月11日是宜嫁娶的日子，也有一生一世一雙人的寓意，各位新人可以提前至戶所登記，並指定結婚生效日，不僅省去雙11當天排隊的時間，還能拿限量好禮，此外也可以先以網路或致電方式預約，縮短申辦流程。

民政局指出，泰山戶所特別準備象徵1111的法式長棍麵包浮雕馬克杯組，祝福新人幸福一輩（杯）子；瑞芳戶所則準備新人碗筷禮盒組，意涵著讓每對新人都能「碗碗」滿滿、「快生貴子」；鶯歌戶所選用花語是熱情與愛的玫瑰產品「玫瑰香氛手工皂禮盒組」祝福新人，精緻小巧的花束，象徵永恆不變的愛；中和戶所則提供「成雙成對囍麵」，希望新人能細細品嚐未來生活，雙雙對對、幸福美滿；淡水戶所精心挑選「一鹿（路）相伴碗禮盒」及「新婚箸（祝）福筷」，箸（祝）福結婚新人新婚愉快，一鹿（路）攜手相伴，白頭偕老。

聚傳媒

新人 結婚

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