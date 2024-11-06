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私人充電站未列管成不定時炸彈 新北將盤點漏網之魚

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
電動車成現在私人載具趨勢，不過起火事件也頻傳，成公安隱憂。記者陳宏睿／翻攝
電動車成現在私人載具趨勢，不過起火事件也頻傳，成公安隱憂。記者陳宏睿／翻攝

電動車成現在私人載具趨勢，不過起火事件也頻傳，新北市議員黃心華指出，他訪查新北超過20個站點，很多沒滅火器或有但不合格、堆放雜物或機車等；新北市長侯友宜回應，市府有列管的沒有這些問題，很多是機車行附設充電站，會來盤點怎麼規範這些「漏網之魚」。

電動車充電站現遍地開花，不過過去就曾發生過引發火災情況，成為公安隱憂，不少民眾也因擔心而反對設置相關措施，避免被波及。黃心華今於新北市議會市政總質詢中提出，侯友宜及相關局處也答詢。

黃心華指出，電動車成趨勢，而他也出動團隊，針對新北幾個行政區做小型訪查，27個站點中涵蓋都會區及偏鄉區，發現充電站有四大問題，包含沒有滅火器、堆放雜物、停放機車、有滅火器但不合規定；27站點中48%沒有滅火器（含不合格滅火器）、44%堆放雜物、37％停放機車，團隊雖然只訪查新北，但相信是全台現象。

侯友宜回應，一般來說站點都會有安全設備，並計算與公車站、校門口距離等，當中滅火器要通過CNS標準，並遠端監控站點，黃心華所列出的站點都不是在列管站點裡面，不過這議題對生命財產有很大影響，除預防措施外，也要嚴格檢查。

消防局長陳崇岳也說，市府所列管的會會同經發局等局處再去檢視危險因子，其實很多有安全疑慮的是機車行附設的小站，這一定會來處理，該設滅火器就會要求。侯友宜也說，一定嚴格落實看怎麼要求，也會普查機車行的充電站，畢竟很多在住家一樓，就怕整棟燒起來。

黃心華表示，現在兩個問題，第一很多機車行附設充電站在住家底下，第二是鋰電池火災成為新興型態。建議市府要有四作為，第一，自定規範，來規範相關設置情況；第二，加強抽查，透過相關抽查來加強，避免造成有可能危害的狀況；第三，揭露數據，定期公布數據，讓各界警惕；第四，做出裁處，對不合格站點或廠商開罰，避免再有類似情況。

侯友宜回應，在現在市府管制的範圍內一定沒有問題，現在就怕漏網之魚，像電動機車行等漏網之魚看如何盤點，黃心華所提四個方向，他也會主責經發、消防、環保、交通等相關局處來做好處理。

電動車充電站現遍地開花，不過過去就曾發生過引發火災情況，成為公安隱憂。新北市長侯友宜回應，市府有列管的沒有這些問題，很多是機車行附設充電站，會來盤點怎麼規範這些「漏網之魚」。記者李成蔭／攝影
電動車充電站現遍地開花，不過過去就曾發生過引發火災情況，成為公安隱憂。新北市長侯友宜回應，市府有列管的沒有這些問題，很多是機車行附設充電站，會來盤點怎麼規範這些「漏網之魚」。記者李成蔭／攝影
新北市議員黃心華指出電動車充電站公安隱憂；新北市長侯友宜回應，市府有列管的沒有這些問題，很多是機車行附設充電站，會來盤點怎麼規範這些「漏網之魚」。記者李成蔭／攝影
新北市議員黃心華指出電動車充電站公安隱憂；新北市長侯友宜回應，市府有列管的沒有這些問題，很多是機車行附設充電站，會來盤點怎麼規範這些「漏網之魚」。記者李成蔭／攝影

侯友宜 黃心華

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