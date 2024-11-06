北市「營業用共用臨停區」上路...僅4種車可臨停 違者拖吊開罰

台北市交通局4月推動「營業用共用臨停區」，提供貨車、計程車、復康巴士和長照車輛使用，至今已達106格位，交通局表示，未來持續推動，明年則目標增加130至150格，更期盼每個行政區都有10格車位，同時今天起落實執法，若非該四項車種臨停，將罰600到1200元並取締拖吊。

停管處企劃科長梁力元表示，4月首創的「共用臨停區」從起初規畫的18處、38格，到近期完成了106格設置，確實有效減少併排臨停的狀況，周遭里民回饋道路變得順暢，設置後減少違停超過50％

為此，滾動調整措施，將地面繪製的「共用臨停區」增加「營業用」，並設計圖例式標誌牌，公告各營業車種停放時間，包含貨車為20分鐘、復康巴士、長照車及計程車為10分鐘為限。

車格部分，也由原先的6公尺增加到8公尺，盡可能方便復康巴士等不便的民眾上下車。同時，也在「台北好停」網站公布營業用共用臨停區的設置地點，民眾也能以此為標的，定位共享計程車等臨停區。

為了擔心有駕駛占用車格，梁力元也說，即日起會進行執法，違停者會依法開罰600到1200元並取締拖吊，未來也會逐漸布建科技智慧車柱，目前先行在大道路108號、莊敬路205號實施。

梁力元說，由於繪製「營業用共用臨停區」仍有道路上的限制，像是符合路口10公尺內不會阻礙交通、距離消防栓3公尺等，因此目前仍以周遭有長照社福中心、超商送卸貨等設計，里長只要提出申請也能到場會勘評估設計，預計未來能達到每個行政區平均有10格的目標。

試辦地點南港區鴻福里舉例，原先該地超商前方繪製紅黃線，但多數民眾取貨、買東西而臨停，導致卸貨車輛只能停在轉角處，阻礙交通之外，居民出巷口也會遭貨車遮擋視線。里長劉明康說，經過試辦調整過後，當地里長劉明康說，道路安全提升，也恢復車道順暢。