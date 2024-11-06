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北市國小童免費檢查發現25%確診「近視」 衛局祭獎勵促護眼

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市提供國小學生每年1次免費專業視力檢查服務。本報系資料照／記者陳正興攝影
北市提供國小學生每年1次免費專業視力檢查服務。本報系資料照／記者陳正興攝影

北市免費補助設籍或就讀北市的國小1至6年級學童，每年1次專業視力檢查。衛生局今表示，每年約25%學童是藉此檢查才發現「近視」，也提醒持護眼護照或護眼卡至雙北171家眼科合約醫療院所均可接受服務，今年至昨日已有4萬738人完成，還能抽中超商禮券等實用好禮。

北市2013年起首創「國小學童高度近視防治服務」，2019年全面提供設籍或就讀北市的國小1至6年級學童每年1次專業視力檢查，迄今共6次，每次檢查包含散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查等項目，並委託專業團隊分析學童用眼行為調查及專業視力檢查資料。

從2019年至112年學童用眼行為資料來看，衛生局指出，「近距離且長時間用眼」是影響北市國小學童發生近視或近視度數加深的關鍵因素，追蹤分析發現，保持良好、超過30公分的用眼距離，增加戶外活動及控制用眼時間、每30分鐘休息10分鐘，半年即可降低近視風險，減少近視再惡化的效果。

衛生局分析歷年資料發現，每年約25%學童是透過此檢查才發現罹患「近視」，已近視者的年增度數僅24度，遠低於文獻指出的年均增加度數100至125度，顯示衛生局此服務有助於家長了解孩子真實的視力健康狀況。

衛生局說，透過規律檢查、持續記錄並追蹤度數變化，有效評估孩子的近視風險、加強其近視管理。為鼓勵家長安排孩子檢查，2015年起祭出「國小學童護眼獎勵方案」，每年略調獎勵項目，另就近視度數未增加者、未近視者或遠視者給予獎勵。

今年「我Eye亮晶晶—國小學童護眼獎勵方案」抽獎活動，12月31日前持護眼護照或護眼卡至雙北合約醫療院所完成專業視力檢查，即可參加抽獎，好禮包含超商商品卡200元、電子跳繩、羽球拍組等。

衛生局 視力 近視

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