快訊

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

立冬補運好時機！這三生肖年底前財運飆升 事業旺到擋不住

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

新北僅5露營場合法...議員盼設專法協助 觀旅局這樣說

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局表示，目前已積極配合中央輔導「既」有露營場合法化，辦理多場輔導說明會，並將彙整業者反映問題，轉請中央跨部會協商，適時修定設置露營場所需相關法規。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局表示，目前已積極配合中央輔導「既」有露營場合法化，辦理多場輔導說明會，並將彙整業者反映問題，轉請中央跨部會協商，適時修定設置露營場所需相關法規。圖／新北市觀旅局提供

露營成為時下年輕人、家庭喜愛的戶外活動之一，但民代指出，全台露營區共有1779場，其中合法露營場僅有145個，新北合法露營場地更是只有5個，不但受地形、環境限制，還涉及多項法規跟多個權責單位，造成業者在經營上的困難，呼籲市府應該要設置專法管理。觀旅局表示，若設專法會與中央母法牴觸。

中華民國露營協會調查，國內常態性露營人口早在2015年即已突破200萬人大關，疫情後更是爆發露營風潮。全台露營區共有1779場，其中合法露營場僅有145個，新北合法露營場地更只有5個，包含頂埔休閒農場、熊空森林休閒農場、葵扇湖休閒農場、雙溪平林休閒農場、龍門露營渡假基地。

2025年世界大露營將在新北市舉辦，市議員王威元表示，近日他要選地方舉辦志工訓練，卻發現很多場地都不合法，新北合法露營場地只有5個，更正確來說，有4個是農場附設露營場，只有龍門露營度假基地才算是正式的露營場地。

王威元表示，通常會在山上或河邊露營，但現在沒有專法管理，就變成看地點找所屬管理機關，可能是農業局、水利局，要蓋露營場又歸工務局管，相關水保環評涉及環保局，想弄個露營區，都要惠文給各單位同意，非常複雜。

王威元認為，市府應該要設置新北版本的露營區設置要點，或是自治條例，設置專法才不會受其他條例限制，民間才有機會來經營，讓更多愛露營的族群受惠，也提高安全性。有業者表示，很多建築物在現有法規是既有違建，希望能就地合法化，或是補照程序能簡化。

觀旅局表示，新北已依照觀光署訂定露營場管理要點，供有設置露營場之需求民眾有所依循。目前已積極配合中央輔導「既」有露營場合法化，辦理多場輔導說明會，並將彙整業者反映問題，轉請中央跨部會協商，適時修定設置露營場所需相關法規。

觀旅局表示，中央頒布法令是全國適用，不論是訂定專法或是地方自治條例，不能逾越或排除他機關法令適用，但仍將持續輔導「既」有露營場。

觀旅局人員日前到金山驛境稽查。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局人員日前到金山驛境稽查。圖／新北市觀旅局提供

環保局 露營區

延伸閱讀

新北統籌分配款人均1.4萬 侯友宜嘆非常不公

新北升級食安地圖 一覽666個品牌食材、產地、稽查結果

全國行人今年死了228人 交安設施條例上路新北遭批無視交通噩夢

星宇航空12月台中停飛峴港 觀旅局：越捷與越竹照飛

相關新聞

新北僅5露營場合法...議員盼設專法協助 觀旅局這樣說

露營成為時下年輕人、家庭喜愛的戶外活動之一，但民代指出，全台露營區共有1779場，其中合法露營場僅有145個，新北合法露...

新北升級食安地圖 一覽666個品牌食材、產地、稽查結果

現代人重視食安，新北衛生局今在市政會議專案報告指出，市府啟動食安智慧監控中心2.0，與遠端監控團膳工廠、自立廚房及公幼，...

安坑新和國小站周圍聯外道路開闢中 舒緩居民交通需求

新北新店安坑外挖子地區地狹人稠，但聯外道路卻僅靠一條安和路，不少居民困擾許久。新北市議員陳永福表示，過去爭取便道，現在也...

新店十四張土地徵收啟動總徵收價55億 12月中旬領取

新店十四張B單元區段徵收案上月底內政部准予區段徵收，新北市地政局今公告及閱覽、申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建...

影／瑠公圳頭老宅將拆 屋主訴苦：土地被賣給建商

新店瑠公圳頭「蔡家老宅」將於11月21號遭新北市民事執行處拆除，今天上午民團及當事人賴碧珍於立法院舉行記者會，呼籲暫緩拆...

影／北市公園淪行人地獄？ 議員曝公園1小時10輛自行車闖入

台北市公園管理自治條例規定公園、廣場及綠地內禁騎自行車，但台北市議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。