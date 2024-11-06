新北僅5露營場合法...議員盼設專法協助 觀旅局這樣說

露營成為時下年輕人、家庭喜愛的戶外活動之一，但民代指出，全台露營區共有1779場，其中合法露營場僅有145個，新北合法露營場地更是只有5個，不但受地形、環境限制，還涉及多項法規跟多個權責單位，造成業者在經營上的困難，呼籲市府應該要設置專法管理。觀旅局表示，若設專法會與中央母法牴觸。

中華民國露營協會調查，國內常態性露營人口早在2015年即已突破200萬人大關，疫情後更是爆發露營風潮。全台露營區共有1779場，其中合法露營場僅有145個，新北合法露營場地更只有5個，包含頂埔休閒農場、熊空森林休閒農場、葵扇湖休閒農場、雙溪平林休閒農場、龍門露營渡假基地。

2025年世界大露營將在新北市舉辦，市議員王威元表示，近日他要選地方舉辦志工訓練，卻發現很多場地都不合法，新北合法露營場地只有5個，更正確來說，有4個是農場附設露營場，只有龍門露營度假基地才算是正式的露營場地。

王威元表示，通常會在山上或河邊露營，但現在沒有專法管理，就變成看地點找所屬管理機關，可能是農業局、水利局，要蓋露營場又歸工務局管，相關水保環評涉及環保局，想弄個露營區，都要惠文給各單位同意，非常複雜。

王威元認為，市府應該要設置新北版本的露營區設置要點，或是自治條例，設置專法才不會受其他條例限制，民間才有機會來經營，讓更多愛露營的族群受惠，也提高安全性。有業者表示，很多建築物在現有法規是既有違建，希望能就地合法化，或是補照程序能簡化。

觀旅局表示，新北已依照觀光署訂定露營場管理要點，供有設置露營場之需求民眾有所依循。目前已積極配合中央輔導「既」有露營場合法化，辦理多場輔導說明會，並將彙整業者反映問題，轉請中央跨部會協商，適時修定設置露營場所需相關法規。