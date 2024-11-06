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新北升級食安地圖 一覽666個品牌食材、產地、稽查結果

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

現代人重視食安，新北衛生局今在市政會議專案報告指出，市府啟動食安智慧監控中心2.0，與遠端監控團膳工廠、自立廚房及公幼，校園食物中毒通報將低89%。新北市長侯友宜說，市府也將食材登錄平台升級，設置食安地圖，揭露食材、包材來源、豬肉產地及食安稽查等資訊。

新北衛生局長陳潤秋今以「健康永續新北城」專案報告，並指出市府啟動食安智慧監控中心2.0，遠端溫度監控14家校園團膳工廠、104間學校自立廚房及50間大型公立幼兒園，校園食物中毒通報降低89%；另衛生局也將食材登錄平台升級，設置食安地圖，包含13個業別，共666個品牌。

另外，新北連結轄內所有20所大專院校，推動心理衛生，衛生局也佈建社區心理衛生中心，結合醫療院所、學校企業、民間團體等資源，辦諮商及諮詢服務、精神及自殺通報個案之關懷訪視等。新北現有4處，蘆洲及淡水心理衛生中心預計11月啟用，到時新北有6處社區心理衛生中心，預計2030年有11處。

陳也指出，新北市全額補助女性 AMH 檢查，讓女性及早了解自我健康狀況，把握適齡生育契機，7月上路迄今有575人接受檢查；另為照顧嬰幼兒，新北市自2019年起逐步補助輪狀病毒疫苗，現已有低收、中低收入戶、罕見疾病、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒（體重小於1500公克）、藥癮寶寶等弱勢及高風險嬰幼兒，可公費輪狀病毒疫苗，

侯友宜今宣布，自即日起擴大補助對象，將特殊境遇家庭嬰幼兒納入，以提高嬰幼兒免疫力，減少家庭照顧的壓力；衛生局補充，預估有400人受惠。

侯也說，新北市失智友善站已達到3100多個地方，那未來還是要持續推動下去，日照中心即將滿100家，在他任內一定會推動到130家，未來規劃的銀新未來城，及板橋醫療園區，前者希望在2026年前動工，後者則盼在他任內能夠完成設計規畫。

衛生局 食安

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