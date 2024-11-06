安坑新和國小站周圍聯外道路開闢中 舒緩居民交通需求

新北新店安坑外挖子地區地狹人稠，但聯外道路卻僅靠一條安和路，不少居民困擾許久。新北市議員陳永福表示，過去爭取便道，現在也成為永久性計畫道路，且正在開闢中；新北地政局說明，該地區由居民自辦重劃，地政局等單位會查核進度做好督導，該道路完工後更方便居民交通。

安坑輕軌新和國小站周圍外挖子地區介於新店安坑及中和秀朗之間，出入常常只能依靠一條安和路，每逢尖峰時刻上下班必塞車，尤其先前安坑輕軌施工時，更是讓交通情況雪上加霜。民眾反映，安和路本來就塞，捷運施工時常要等四五個紅綠燈才能順暢，隨現在當地發展人口也越多，希望有新的聯外道路盡快完工。

陳永福指出，外挖子地區民眾出門及回家過往常有令人困擾的交通問題，先前也爭取聯外道路，從寬度不到一公尺的不合法小道，到寬度6公尺的合法便道，最後再成為永久性寬度6公尺計劃道路，未來兩邊私有土地要興建房屋時還要再各退兩公尺做人行道及行道樹。現在合法的計畫道路已正在開闢，兩側公共排水溝也正在施工，未來完工後將能徹底解決外挖子地區市民長期困擾許久的對外交通問題。