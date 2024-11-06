快訊

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

立冬補運好時機！這三生肖年底前財運飆升 事業旺到擋不住

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

新店十四張土地徵收啟動總徵收價55億 12月中旬領取

聯合報／ 李定宇／新北即時報導
新店十四張B單元區段徵收案及周邊地區現況圖。圖／新北地政局提供
新店十四張B單元區段徵收案及周邊地區現況圖。圖／新北地政局提供

新店十四張B單元區段徵收案上月底內政部准予區段徵收，新北市地政局今公告及閱覽、申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建物自動搬遷獎勵金等4項期程，總面積扣除公有地等需徵收約31公頃，土地每坪徵收約56萬，總徵收價值達55億元、建物拆遷補償約10億。未領取的補償費將依法存入保管專戶，逾15年未領取將依法歸屬國庫。

地政局表示，今起公告新店十四張B單元區段徵收，公告期間7日起至12月6日止，徵收公告、地籍圖及補償清冊，將於公告期間內陳列於新北市地政局、新店區公所及新店地政事務所，民眾可自行前往閱覽。

地政局指出，12月17日至19日將於新北市中央市民活動中心2樓禮堂辦理補償費、救濟金發價作業，相關權利人依歸戶號及排定時段前往領取，若不方便於此期間領取者，可於113年12月20日以後向地政局另行約定時間。地政局也提醒，未領取的補償費將依法存入保管專戶，逾15年未領取將依法歸屬國庫。

自動搬遷期程，地政局將自明年2月17日起受理區段徵收範圍內的建物自動搬遷書面申請，期限至同年4月15日，建物所有權人於期限前清除其建築物內的家具、垃圾等物，騰空後以書面向地政局提出自動搬遷認定申請，經實地勘查點收後，即能領取自動搬遷獎勵金。

區段徵收 建物

延伸閱讀

南市首創整合實價登錄與社區資訊系統 線上查詢買房、租屋

台南榮家舊址開發427棵樹木 將保留「榮園」留下歷史記憶

北市地政局預售屋聯合稽查 4建案違規將查處

高雄眷村強拆 住戶死諫並告市府殺人「下一個恐是我」

相關新聞

北市國小童免費檢查發現25%確診「近視」 衛局祭獎勵促護眼

北市免費補助設籍或就讀北市的國小1至6年級學童，每年1次專業視力檢查。衛生局今表示，每年約25%學童是藉此檢查才發現「近...

新北僅5露營場合法...議員盼設專法協助 觀旅局這樣說

露營成為時下年輕人、家庭喜愛的戶外活動之一，但民代指出，全台露營區共有1779場，其中合法露營場僅有145個，新北合法露...

新北升級食安地圖 一覽666個品牌食材、產地、稽查結果

現代人重視食安，新北衛生局今在市政會議專案報告指出，市府啟動食安智慧監控中心2.0，與遠端監控團膳工廠、自立廚房及公幼，...

安坑新和國小站周圍聯外道路開闢中 舒緩居民交通需求

新北新店安坑外挖子地區地狹人稠，但聯外道路卻僅靠一條安和路，不少居民困擾許久。新北市議員陳永福表示，過去爭取便道，現在也...

新店十四張土地徵收啟動總徵收價55億 12月中旬領取

新店十四張B單元區段徵收案上月底內政部准予區段徵收，新北市地政局今公告及閱覽、申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建...

影／瑠公圳頭老宅將拆 屋主訴苦：土地被賣給建商

新店瑠公圳頭「蔡家老宅」將於11月21號遭新北市民事執行處拆除，今天上午民團及當事人賴碧珍於立法院舉行記者會，呼籲暫緩拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。