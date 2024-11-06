新店十四張土地徵收啟動總徵收價55億 12月中旬領取

新店十四張B單元區段徵收案上月底內政部准予區段徵收，新北市地政局今公告及閱覽、申請發給抵價地、發放補償費或救濟金、申請建物自動搬遷獎勵金等4項期程，總面積扣除公有地等需徵收約31公頃，土地每坪徵收約56萬，總徵收價值達55億元、建物拆遷補償約10億。未領取的補償費將依法存入保管專戶，逾15年未領取將依法歸屬國庫。

地政局表示，今起公告新店十四張B單元區段徵收，公告期間7日起至12月6日止，徵收公告、地籍圖及補償清冊，將於公告期間內陳列於新北市地政局、新店區公所及新店地政事務所，民眾可自行前往閱覽。

地政局指出，12月17日至19日將於新北市中央市民活動中心2樓禮堂辦理補償費、救濟金發價作業，相關權利人依歸戶號及排定時段前往領取，若不方便於此期間領取者，可於113年12月20日以後向地政局另行約定時間。地政局也提醒，未領取的補償費將依法存入保管專戶，逾15年未領取將依法歸屬國庫。

自動搬遷期程，地政局將自明年2月17日起受理區段徵收範圍內的建物自動搬遷書面申請，期限至同年4月15日，建物所有權人於期限前清除其建築物內的家具、垃圾等物，騰空後以書面向地政局提出自動搬遷認定申請，經實地勘查點收後，即能領取自動搬遷獎勵金。