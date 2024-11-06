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影／北市公園淪行人地獄？ 議員曝公園1小時10輛自行車闖入

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市公園管理自治條例規定公園內禁騎自行車，議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，但公園處僅開罰2件。圖／柳采葳提供
台北市公園管理自治條例規定公園內禁騎自行車，議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，但公園處僅開罰2件。圖／柳采葳提供

北市公園管理自治條例規定公園、廣場及綠地內禁騎自行車，但台北市議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，但公園處僅開罰2件；她發現中山區榮星花園，1小時就有10輛自行車闖入，園內地圖甚至把YouBike畫在公園內，公然誤導民眾。公園處表示，將加強巡邏，至於公園內指定的自行車道，允許騎乘自行車。

柳采葳指出，民眾向她陳情，榮星花園內一天至少有40至50台自行車違規騎入，去公園散步還差點被電動自行車撞到，卻未見公園駐警取締。她實地去觀察，1小時就有10輛自行車闖入，有電動車騎乘在小朋友玩樂的設施上，還有多輛YouBike高速穿梭在園內，公園簡直淪為行人地獄。

柳采葳表示，榮星花園多處出入口「自行車禁入」告示不清，甚至把告示牌掛在樹上，民眾反應幾10幾個告示牌被颱風吹走，散落一地或毀損。此外，園內地圖甚至把YouBike示意圖畫在公園內，公然誤導民眾。公園處製作的「榮星花園公園整建簡報」內也放置園內停放自行車的圖片，公園內能否騎乘自行車，連市府都說不清楚。

台北市公園管理自治條例第11條第1項第8款規定，公園內不得在未指定場所從事腳踏自行車、溜冰、直排輪、滑板車、高爾夫球或其他足生安全之虞之活動，違者可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。

柳采葳說，近5年民眾檢舉「公園內騎自行車」261件，違規熱點有青年公園、美崙公園、大安森林公園、碧湖公園等，公園處共開出235張勸導單，但只開罰2件，113年青年公園1件、碧湖公園1件。

柳采葳，雖然公園明定禁止騎乘自行車，但北市花博公園、南港公園、市民廣場等34處公園、綠地或廣場卻有自行車道。例如「花博公園-新生園區」出入口有公告「自行車禁止進入」，園區內卻有自行車道，十分矛盾。

北市公園處表示，北市目前有劃設自行車道的公園均為串聯市區各交通站點或河濱自行車道，為達成綠運具最後一哩路服務願景，分別由交通局、水利處所設置，在公園內所規畫指定的自行車道範圍，是允許騎乘自行車，其餘未指定自行車道範圍，就會依台北市公園管理自治條例開罰。

公園處圓山管理所主任楊國瑜指出，公園處將加強禁止告示牌設置於明顯處，及熱區加強巡邏，也呼籲於公園內非指定範圍以牽行自行車方式，以避免影響其他公園使用人。

台北市公園管理自治條例規定公園內禁騎自行車，議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，但公園處僅開罰2件。圖／柳采葳提供
台北市公園管理自治條例規定公園內禁騎自行車，議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，但公園處僅開罰2件。圖／柳采葳提供

北市 車道 電動自行車

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