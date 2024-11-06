美選川普暫時領先 侯友宜喊國內團結：面對外界歧視

美國總統大選開票中，共和黨總統候選人川普暫時領先。新北市長侯友宜說，不管誰當選都會引起全球關注，身為台灣一份子應密切觀察國際情勢，應不斷自立自強跟世界做朋友。侯也強調，國內團結最重要才能面對外面歧視，跟全世界做朋友。

侯友宜今早主持市政會議，會後受訪被問及美選開票結果，由川普暫時領先，侯說不管兩黨的候選人誰當選，都會引起全球關注政治動向，身為台灣每一個份子，要密切觀察國際情勢變化，這次美國大選絕對會影響整個情勢。

侯重申，身為國人最重要的是自己，要不斷地自立自強，跟世界交朋友，不斷地讓自己在政治、經濟，及各項指標上壯大，這才是我們當前應該要做的事，所以國內團結才是最重要，才有辦法面對外面的歧視，能夠跟全世界做朋友。

至於媒體人趙少康日前自曝動心臟手術，侯說他有傳簡訊給趙，趙也有回覆，祝福好朋友們健康、平安，是他最大心願，並指他們兩人都有互相聯絡，盼趙少康不但康復，而且能夠回到工作崗位上繼續為民喉舌、為正義發聲。