快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

聽新聞
0:00 / 0:00

美選川普暫時領先 侯友宜喊國內團結：面對外界歧視

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

美國總統大選開票中，共和黨總統候選人川普暫時領先。新北市長侯友宜說，不管誰當選都會引起全球關注，身為台灣一份子應密切觀察國際情勢，應不斷自立自強跟世界做朋友。侯也強調，國內團結最重要才能面對外面歧視，跟全世界做朋友。

侯友宜今早主持市政會議，會後受訪被問及美選開票結果，由川普暫時領先，侯說不管兩黨的候選人誰當選，都會引起全球關注政治動向，身為台灣每一個份子，要密切觀察國際情勢變化，這次美國大選絕對會影響整個情勢。

侯重申，身為國人最重要的是自己，要不斷地自立自強，跟世界交朋友，不斷地讓自己在政治、經濟，及各項指標上壯大，這才是我們當前應該要做的事，所以國內團結才是最重要，才有辦法面對外面的歧視，能夠跟全世界做朋友。

至於媒體人趙少康日前自曝動心臟手術，侯說他有傳簡訊給趙，趙也有回覆，祝福好朋友們健康、平安，是他最大心願，並指他們兩人都有互相聯絡，盼趙少康不但康復，而且能夠回到工作崗位上繼續為民喉舌、為正義發聲。

朋友 美國大選

延伸閱讀

【美國大選即時開票】美聯社最新數字！川普177：99領先賀錦麗

川普攜夫人梅蘭妮亞在佛州投完票 稱有信心贏得大選

川普若重返白宮 星學者：美國與東南亞關係可能趨冷淡

林口養豬場偷排廢水飄惡臭抓不到 侯友宜下令：專案處理

相關新聞

大巨蛋漏水爭議 議員怒遠雄考察人員層級低 北市坦言：較逃避

大巨蛋漏水爭議未解，昨議會工務委員會進到大巨蛋會勘，議員李柏毅今怒批遠雄態度消極，派出層級低無法第一時間說明問題，並質疑...

大巨蛋被貼公安不合格場所 議員轟：12強賽鬧國際笑話

大巨蛋未完成公安申報，北市建管處昨震怒開罰遠雄12萬元，並在大巨蛋入口處貼上「公安不合格場所」。台北市議會上午工務委員會...

影／北市公園淪行人地獄？ 議員曝公園1小時10輛自行車闖入

台北市公園管理自治條例規定公園、廣場及綠地內禁騎自行車，但台北市議員柳采葳指出，近5年民眾檢舉自行車闖進公園共261件，...

影／瑠公圳頭老宅將拆 屋主訴苦：土地被賣給建商

新店瑠公圳頭「蔡家老宅」將於11月21號遭新北市民事執行處拆除，今天上午民團及當事人賴碧珍於立法院舉行記者會，呼籲暫緩拆...

全國行人今年死了228人 交安設施條例上路新北遭批無視交通噩夢

今年1至8月行人已死228人，其中新北市21人，今年5月制定行人交通安全設施條例並由總統發布，10月上路，地方政府需劃定...

美選川普暫時領先 侯友宜喊國內團結：面對外界歧視

美國總統大選開票中，共和黨總統候選人川普暫時領先。新北市長侯友宜說，不管誰當選都會引起全球關注，身為台灣一份子應密切觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。