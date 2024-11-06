大巨蛋漏水爭議 議員怒遠雄考察人員層級低 北市坦言：較逃避

大巨蛋漏水爭議未解，昨議會工務委員會進到大巨蛋會勘，議員李柏毅今怒批遠雄態度消極，派出層級低無法第一時間說明問題，並質疑遠雄藐視議會市府。都發局長簡瑟芳說，的確遠雄態度逃避，昨天考察「應不能稱得上及格。」

北市議會工務部門質詢，議員李柏毅質疑大巨蛋漏水等問題，遠雄態度消極，甚至派出說明的層級太低，也沒有第一時間派出熟悉漏水作業的人，都發局長簡瑟芬表示，確實議會工務委員會去現勘、協調個過程，有點遇到阻礙，遠雄現場態度，比較逃避。

李柏毅也質疑昨天遠雄只派公關經理出席議會委員會的會勘，稱「這太棒了，議會市府去考察，遠雄派出一個公關經理，這樣的層級夠嗎？」建管處長虞積學表示，如果遠雄重視這件事情的話，應該是層級要高一點，因為主要委員會是要去看漏水，如果部門層級高一點，熟悉漏水作業的人，會比較容易說明清楚。

簡瑟芳說，昨天工務部門去看的幾個重點，包括逃生避難、疏散動線、及漏水情況等，逃生避難動線依照現場逃生口等，屬於市府的部分都有消防局、捷運公司主管在現場具體說明，不過漏水這一塊，現場第一時間遠雄沒有任何工務部門的人來解釋，委員會第一召集人有要求找土木技師，技師反而現場有針對漏水原因及遠雄的做法詳細說明，不過遠雄對他們的漏水點現場沒有人說明，儘管後來有派一位工務同仁來，但沒有講得很清楚。

簡說，確實昨天(考察)沒有達到非常好的效果，有沒有及格？「應該不能稱得上及格」，建管處長虞積學也說，應該要拉到及格才對。

李柏毅說，遠雄稱先前的漏水處都已經改善完成，接下來再有漏水是否直接開罰？虞積學說，昨天委員會一召有要求體育局要隨時稽查漏水，如果有漏水，體育局表達會依照規定去處分。罰多少錢，是依照合約去執行。

李建議大巨蛋的問題，以後應該都發局建管處與體育局一起合作處理，一起去會勘，不要體育局看漏水，建管處看逃生。簡瑟芳也呼籲遠雄，應該要盡到社會企業責任，這樣的場館是政府與企業合作的BOT，應該用更高的標準處理；虞積學也表示，問題應該要開放，坦誠面對問題、解決問題。