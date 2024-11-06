大巨蛋被貼公安不合格場所 議員轟：12強賽鬧國際笑話

大巨蛋未完成公安申報，北市建管處昨震怒開罰遠雄12萬元，並在大巨蛋入口處貼上「公安不合格場所」。台北市議會上午工務委員會質詢時，議員李明賢砲轟遠雄惡劣，恃寵而驕，欺負台北市政府是老實人、紙老虎，如果10天內遠雄沒完成申報，2024世界棒球12強賽開打時，會變成國際笑話，蔣萬安還敢帶台中市長盧秀燕去看球嗎？

李明賢指出，大巨蛋沒有完成公安申報，遠雄惡劣到極點，雖然演唱會商機無限、職棒比賽滿場，但遠雄恃寵而驕，大巨蛋被被貼不合格場所，建管處怒罰12萬，必要時斷水斷電，如何執行？

建管處長虞積學指出，大巨蛋滿1年須完成公安申報，11月2日到期，2日是周六，周一確定遠雄沒有申報，就貼公告，因是初次，會要求遠雄10天內補行申報，沒有報再罰30萬，屆時再給10天仍未報，也就是第三次就會斷水斷電。

李明賢說，大巨蛋若成公安不合格場所，12強比賽時，11月13日中華對韓國，11月16日對上日本，蔣萬安還邀請台中市長盧秀燕來看球，如果10內沒有申報，不合格公告還在，蔣萬安、盧秀燕要進去看球嗎？而且日本隊有很多職棒球星來，身價都是幾億，大巨蛋是不安全場所，不合格公告要貼日文版或外語版？這會貽笑國際，市府不要對遠雄這麼體貼，應該強制遠雄在3天內完成申報。

都發局長簡瑟芳表示，會強烈要求遠雄這2天完成申報，要在12強賽前，若公告還貼著，會變成國際笑話，日本球星看到不是嚇死了？對球迷來講，甚至應該要求遠雄24小時內限期完成申報，大巨蛋是台北門面、台灣棒球的門面，結果竟是安全檢查不合格場所，台北市政府父母官，把人民安全開玩笑？