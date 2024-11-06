新北人口逾1.8萬就要分里 不怕里「瘦身」 里長盼：多分一點

新北市10月啟動鄰里編組調整，以1.8萬人、面積達0.72平方公里，作為分里基準，新北最大里林口南勢里、第二大里林口湖南里各分成3里，但里長皆盼能再分多一點。議員李宇翔說，希望能未雨綢繆一次到位。林口區長廖武輝說，照人口趨勢，超過基準是遲早問題，會整體評估。

民政局指出，市區里政治理範圍平均為0.4平方公里，以面積2倍的0.8平方公里，考量各區地理形勢打9折，擬定面積至少達0.72平方公里、人口1.8萬人以上，作為分里基準；林口區公所召開2次里鄰調整座談會，南勢里、湖南里各分成3里，分里後，每里人數落在6400多人至1.4萬人之間。

湖南里長黃清龍說，原希望湖南里能分為4或5里，如今分3里，每里人數還有增長空間，盼能一次到位，但市府仍維持以1.8萬人作為分里基準。黃說，里內1萬多人多為社區大樓，透過管委會還能治理，「畢竟現在3萬多人都在做了。」南勢里長也盼再多分一點，不過市府意見他會尊重。

西林里長王國華則質疑，分里門檻設太高，未來怎麼分？比如一個里人口達1.8萬人，但面積小於達0.72平方公里，難道就無法分里嗎？

議員李宇翔說，目前暫定分出的新的里，未來人口一定會破2萬，當初跟市府、市長侯友宜討論，侯也說該做就會做，但最後還是依照原來方案。此外，西林里現已有1.4萬人，未來還有建案陸續進駐，現階段無法分里也是問題，盼市府未雨綢繆一次到位。