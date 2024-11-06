康橋校車事故報告出爐 剛性鋪面疑防滑係數不足

康橋國際學校校車今年3月11日、5月21日在北市文山隧道2度發生事故，28名學生受傷，運安會報告點出可能因文山隧道剛性鋪面抗滑係數不足，但北市府質疑國內路面防滑係數無明確規範，並不合理。運安會表示，311事故資料報告已完成，521事故會併案，盡量於明年9月完成最終調查。

運安會調查小組針對今年311事故啟動「事實資料報告」調查，5月15日凌晨測試康橋校車在文山隧道事故發生路段中間車道的左側車輪及右側車輪軌跡、車道中間及車道標線位置，分別選取6個區位、19個點位量測鋪面抗滑性能。

其中左側車輪軌跡抗滑係數值（BPN）最大42.4、最小26.4、平均31.3；右側車輪軌跡BPN值最大33.6、最小27.6、平均29.7；車道中間最大45.6、最小34.0、平均38.4；車道標線最大43.2、最小36.6、平均39.6，都低於高速公路、幹道以及市區道路等路段建議的標準值55。

同份資料也點出，2019年至今年5月，文山隧道累計131件事故，A2（受傷）16件、A3（財損）115件，肇因以未注意車前狀況17件最多，其次為司機失控。

北市新工處長林昆虎說，BPN值55出自國土署2002年的「市區道路管理維護與技術規範手冊」，是建議值，而非中央採納的正式規範。新北市養工處長鄭立輝說，目前路面防滑係數沒有明確規範及驗收規範，標線才有。新北市瀝青混凝土（柔性）鋪面依交通部規範設計，防滑性不在鋪面設計考量因子內，驗收時也並未檢驗防滑性。

此一報告出爐後，新北市道安會報也函請新北市水利局、農業局、養工處及各區公所，盡速檢視權管路段有無類似情形，並採取必要措施，加強行車安全。

鄭立輝說，剛性鋪面（水泥混凝土）硬且耐磨，昔日國道收費站會使用，以免瀝青混凝土（AC）鋪面在大車急停又加速行駛時損壞，但缺點是行車震動大，較不舒適。新北一般道路多已改用AC鋪面，較少使用剛性鋪面。

北市新工處回應，運安會在文山隧道使用英式擺錘做單點式而非連續式抗滑檢測，缺乏合理性。但文山隧道因民眾陳情剛性路面行車舒適度不佳，今年3月南向隧道已更新為柔性瀝青路面，北向隧道6月跟進。

「攸關學生接送安全，要用最高標準檢視。」新北交通局長鍾鳴時說，交通事故不可能只有單一原因，車輛、人員與當下交通環境都要納入討論，事後持續檢討人員管理、車輛保養與道路環境規畫，確保不再發生。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，除道路鋪面因素，車輛輪胎磨損情形、司機人為因素、車速及天候也可能是成因，「事實資料報告」出爐後，進入「可能肇因及風險分析階段」，最終調查報告完成，才能得知肇事原因，判定責任歸屬。

對於台北市新工處指「鋪面防滑檢測無相關規範標準值」，鄭永祥說，BPN值55標準等級較高，地方政府道路主管機關可以根據道路特性及流量，進一步追蹤分析當BPN提升時對行車的影響。