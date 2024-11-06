拍版和平新生天橋拆！ 蔣萬安臉書湧兩派網友掀安全論戰
北市府規畫拆和平新生天橋，公民團體發起守護行動，並輪流在天橋上守護，台北市長蔣萬安昨天市政會議拍板要拆，並且強調堅持做對的事。蔣萬安昨天臉書放上市政會議的影片，引發底下兩派網友論戰。
有網友留言支持市長蔣萬安，表示「支持拆！現在走上天橋的人太少了，老人家也沒有體力爬上去！拆除視野會更遼闊！」也有網友說，「年限既然已到了,表示繼續使用有其安全考量,該拆除就拆除。」
不過也有守護天橋的另一派意見，喊話市長蔣萬安「請你來實測帶小孩『走一圈』馬路，再『走一圈』天橋」，並指此路口非常複雜，東西向一段、南北向一段、對角線轉彎共兩段、機車不能紅燈右轉、四方又要禮讓行人才能轉彎，砂石車、水泥車、聯結車、公車都多，應該是「你過馬路是你的選擇，我走天橋是我的選擇」。
蔣萬安在臉書表示，當初設立天橋其實是一種「行人不要妨礙車輛通行」，這種「車本位」的思維，隨著時代變遷、觀念進步，應該是要讓行人回到路上行走。不應該與時代的背景背道而馳。
蔣萬安說，他也告訴市府同仁，對的事情我們要堅持，想清楚了就要勇敢地說、大膽地做，該說明清楚就說明清楚，不要父子騎驢。當初黃大洲市長如果沒有拆除中華商場，哪裡會有今天的中華路以及熱鬧的西門町，我們都會支持新工處以及交通局，做該做的事。
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