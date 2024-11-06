蔣萬安力挺拆和平新生天橋 民團守橋

北市府規畫拆和平新生天橋，引發公民團體抗議，市長蔣萬安昨說，對的事情要堅持，要勇敢的說、大膽的做，「不要父子騎驢」。蔣表態堅持拆除，守護和平新生天橋發起人林玟君表示，希望市長收回成命，已有許多民眾自發性在天橋守護。

和平新生天橋使用逾40年，是許多台北人生活回憶，也吸引不少劇組取景。北市府原訂前天開拆，逾1500人連署反對，市府決議緩拆。

不過，蔣萬安昨在市政會議舉前市長黃大洲為例，如果沒有拆中華商場，哪裡會有今天的中華路及熱鬧的西門町？支持新工處以及交通局做該做的事，也要局處溝通說明，安排拆除時間。

蔣說，該天橋使用不到一成，舊式天橋對長者非常不方便，且天橋樓梯、橋柱會減少人行道行走空間，是造成行人地獄原因。他也舉信義基隆路口天橋拆除前、後比較，交通事故大幅降低了64%。

交通局長謝銘鴻說，會勘發現和平東路右轉新生南路，車輛駕駛被天橋墩柱擋著，轉彎時看不到行穿線的行人，等同是「環境設施上的A柱」。

守護和平新生天橋昨聲明，許多希望保留的民眾自主輪班，仍在現場留守，表達對這座天橋的重視，防止市府突襲拆除。

聲明指出，市府找局處首長們「口頭上」提出他們所謂的數據，卻從頭到尾都沒有將這份資料交到地方居民的手上。呼籲北市府，至少在行穿線退縮、行人庇護島、行人專用時相等全部配套措施完成前，暫緩天橋的拆除計畫，也盼市長兌現「持續溝通」的承諾。