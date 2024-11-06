考察大巨蛋 北市議員撞見6處疑漏水

台北大巨蛋漏水改善上月底到期，北市議會工務委員會昨考察，又發現館內5、6處疑似漏水；議員批開幕迄今漏水有100多處，直言「市長蔣萬安該怎麼罰？」體育局表示，若漏水會回溯到11月1日，按日開罰10萬，將於12強賽前勘查。

北市建管處昨也指出，大巨蛋去年11月2日取得使照，應於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報，卻未依規定1年內申報，已張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」的告示，另依建築法裁罰12萬元，並限期遠雄集團10天內向主管機關申報，逾期未申報將加重裁罰至30萬元，且可連續處罰，必要時勒令停用或斷水、斷電。

工務委員會議員昨勘查包含逃生避難相關規畫、包廂使用及漏水改善等三大重點，都發局和消防局等單位也與技師入內勘查，針對許多瑕疵，但遠雄昨未回應。

議員陳怡君入內發現，外野區座位出現大面積的積水，上方更時不時有水滴，「請問蔣萬安怎樣罰？」

工務委員會召集人、議員許淑華表示，看到大巨蛋仍有5、6處漏水，技師發現防漏施工品質不佳，鈦板和鈦板間的接縫密合度不夠，導致滲水，雖然下方有接水槽可以防水滴到觀眾、球場層，但大巨蛋內接水槽並沒有配合圓柱體形狀在做，反而做成垂直的，才導致頻繁漏水。

許淑華說，啟用至今約有3個區域、100多處有出現過漏水，遠雄現在先用防水條貼起來，再用塑膠套把漏水處包起來，但技師直言貼防水條不是長久之計，一定要做永久防水工程，要求遠雄提供過去漏水報告，並要體育局只要下雨就要派人查看，有漏水就直接開罰。

至於逃生避難動線，許淑華表示，若發生緊急狀況，球場層地下二樓逃生可以直接從兩側出口到捷運站，地下一樓觀眾席若要逃生，必須走兩側階梯，但一排座位9個人，但觀眾席兩側樓梯狹窄，逃生恐有困難，要求建管處提供防火避難審查相關細節報告。

體育局表示，目前無法確認水漬是漏水或其他原因導致，將請專業技師判斷，會利用12強賽前有下雨時間，找技師進入巨蛋內查看漏水是否改善，未改善依契約開罰。