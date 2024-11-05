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噪音車擾人 新北將展開「靖音專案」取締

中央社／ 新北5日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜表示，噪音車吵死人，更是1999陳情件數的前3名，除將展開「靖音專案」取締，也將建請中央修法，取締噪音車時應扣牌及重罰，否則民眾將無法安寧。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員蔡淑君針對幼教、噪音及空氣汙染及山坡地解編等問題提出質詢，尤其是解決養豬場不定時燃燒廚餘，酸臭味造成附近民眾困擾。侯友宜都承諾研議改善。

蔡淑君表示，噪音車已是五股、泰山、林口的「通病」，改裝車飆車噪音問題，讓民眾夜不能寐，甚至還要看心理醫生，警方取締時也因存在法令上的困難和問題，讓這些改裝車主有恃無恐，甚至在檢查完之後還囂張叭兩聲離開，讓員警也是很火大。

侯友宜表示，噪音車是1999陳情的前3名，吵死人了，妨礙安寧，在林口、淡水及五股等重劃區情形都很嚴重，因此，警方將和環保局執行「靖音專案」，加強取締噪音車。

他表示，員警再怎麼辛苦攔查盤點，效果都是微乎其微，因此，希望中央能從源頭修法，查到改管就扣車牌及重罰，否則，民眾永遠無法安寧，睡不安穩。

環保局長程大維表示，現階段環保局跟警察攔查可用外觀辨識，沒有經過認證排氣管都可以直接告發，甚至是原廠管但刻意有調教過或保養不好，都會有相關噪音檢測設備搭配執法。

程大維表示，對於資料庫沒有原車對照表的老舊車輛，目前數量不多，因此，會從嚴從重認定，同時，新北目前也是全時段執法，無論白天與黑夜，只要攔查到就可以直接告發。

警察局長廖訓誠表示，員警在噪音車的執法上，確實會遇到些法令的困難和問題，因此，警方在「靖音專案」的執行上，會和環保局增加聯合稽查的頻率。

侯友宜 噪音 環保局長

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