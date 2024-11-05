快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

資深導演朱鳳崗驚傳病逝「享壽78歲」 曾為還2000萬負債不惜當保全

新生和平天橋留不住 北市3年內預計再拆9座

中央社／ 台北5日電

台北市新生和平天橋確定拆除，承德敦煌路口、行政院、銘傳國小前等9座天橋也預計在3年內陸續退場。台北市工務局表示，配合人本交通政策，將依橋齡年限全面檢討存廢。

台北市工務局新建工程處統計，繼南港向陽、承德南京、世貿天橋等陸續拆除後，全市現存75座天橋，扣掉具跨堤、園區連通等功能性的55座天橋，還有20座因地方需求而保留。

這20座天橋中，中正文林已開拆、新生和平正在安排，承德敦煌雖橋齡未達40年，但地方已有初步共識，將啟動拆除評估，還有行政院、銘傳國小、太平國小、懷生國小、興雅國小、南港國中、陽明高中及三興等8座天橋，預計民國116年前完成交通配套後開拆。

台北市交通局長謝銘鴻指出，天橋是舊時代車本主義下的產物，為了讓車子好走而把行人引導到空中，但放在現代就是交通風險。工務局長黃一平表示，配合人本交通政策，所有橋齡達到40年年限的天橋都會依序檢討存廢。

台北市長蔣萬安今天在市政會議上裁示，新生和平天橋已超過40年使用年限，所以考量交通安全及公共安全，請交通局、工務局溝通說明的同時安排拆除，還給當地民眾一個視線更開闊的天際線。

蔣萬安說，若前市長黃大洲沒有拆除中華商場，今天就不會有熱鬧的西門町，所以請各局處堅持對的事情、想清楚了就大膽去做，他會支持。

蔣萬安 行政院

延伸閱讀

蔣萬安拍板要拆「和平新生天橋」 反拆團體籲：交通配套做好前先暫緩

新生和平天橋拆除成定局 蔣萬安：支持做該做的事

拆！ 蔣萬安拍板和平新生天橋安排拆除：不要父子騎驢

陳怡君曝大巨蛋漏水「蔣萬安要罰？」 體育局：確定有會開罰

相關新聞

「和平新生天橋」怎麼拆？ 北市府：先評估配套優先施作

「和平新生天橋」因市府優化人本交通將拆除，有居民連署要求暫緩，但市長蔣萬安認為「對的事情要堅持」，今拍板確定要拆。反拆橋...

噪音車擾人 新北將展開「靖音專案」取締

新北市長侯友宜表示，噪音車吵死人，更是1999陳情件數的前3名，除將展開「靖音專案」取締，也將建請中央修法，取締噪音車時...

林口養豬場偷排廢水飄惡臭抓不到 侯友宜下令：專案處理

位於新北林口智慧園區的艾司摩爾廠區預計2年後啟用，該處位處瑞樹坑溪流域，短短5公里有12家養豬場，時常飄散臭味，地方質疑...

淡江大橋明年完工 侯友宜今年跨年煙火擴大舉辦PK雪梨

淡江大橋將在明年完工，新北市議員陳偉杰今天總質詢，詢問市長侯友宜當年PK雪梨跨年煙火的說法有沒有變，侯友宜表示，今年一定...

蔣萬安拍板要拆「和平新生天橋」 反拆團體籲：交通配套做好前先暫緩

落成逾40年的「和平新生天橋」因市府規畫優化人本交通將拆除，但卻讓部分居民不滿，發起連署要求暫緩拆除，但市長蔣萬安今拍板...

山陀兒康芮接力 三芝茭白筍受災產季入尾聲

三芝區特色農特產品茭白筍今年產季本該在11月中慢慢進入尾聲，不過今年卻面臨多舛命運，產季初期先是碰上山陀兒颱風的大雨襲擊，不少產區被溢堤溪水所帶來大量沙土給埋沒，再來又碰上康芮颱風的強風吹拂，茭白筍一片倒，難得今年茭白筍品質相當不錯，可惜天公不作美，讓產季直接進入尾聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。