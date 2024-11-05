新生和平天橋留不住 北市3年內預計再拆9座

台北市新生和平天橋確定拆除，承德敦煌路口、行政院、銘傳國小前等9座天橋也預計在3年內陸續退場。台北市工務局表示，配合人本交通政策，將依橋齡年限全面檢討存廢。

台北市工務局新建工程處統計，繼南港向陽、承德南京、世貿天橋等陸續拆除後，全市現存75座天橋，扣掉具跨堤、園區連通等功能性的55座天橋，還有20座因地方需求而保留。

這20座天橋中，中正文林已開拆、新生和平正在安排，承德敦煌雖橋齡未達40年，但地方已有初步共識，將啟動拆除評估，還有行政院、銘傳國小、太平國小、懷生國小、興雅國小、南港國中、陽明高中及三興等8座天橋，預計民國116年前完成交通配套後開拆。

台北市交通局長謝銘鴻指出，天橋是舊時代車本主義下的產物，為了讓車子好走而把行人引導到空中，但放在現代就是交通風險。工務局長黃一平表示，配合人本交通政策，所有橋齡達到40年年限的天橋都會依序檢討存廢。

台北市長蔣萬安今天在市政會議上裁示，新生和平天橋已超過40年使用年限，所以考量交通安全及公共安全，請交通局、工務局溝通說明的同時安排拆除，還給當地民眾一個視線更開闊的天際線。

蔣萬安說，若前市長黃大洲沒有拆除中華商場，今天就不會有熱鬧的西門町，所以請各局處堅持對的事情、想清楚了就大膽去做，他會支持。