聽新聞
0:00 / 0:00
林口養豬場偷排廢水飄惡臭抓不到 侯友宜下令：專案處理
位於新北林口智慧園區的艾司摩爾廠區預計2年後啟用，該處位處瑞樹坑溪流域，短短5公里有12家養豬場，時常飄散臭味，地方質疑業者偷放養豬廢水，嚴重影響生活品質，議員要求市長侯友宜解決問題。侯友宜對此認同，表示要徹底處理，避免負面影響，要專案處理處理畜牧場廢水問題，嚴格執行。
新北市議會今天總質詢，市議員蔡淑君指出，這些畜牧場業者雖有合法的排汙設備，卻被附近里民發現疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水，當地里長也現身說法，溪流生態遭到嚴重破壞，在地居民苦不堪言。
蔡淑君表示，更慘的是，這些養豬戶還會燒廚餘，恐怖的酸臭味四處瀰漫，附近居民一打開窗戶就會聞到，出門散步已成為奢求，即便有陳情，環保局人員來時又聞不到，居民非常無奈，未來艾司摩爾進駐，位於流域下游，可能面臨可怕的酸臭味攻擊，會讓國際賓客、工作人員留下「深刻印象」，請侯友宜幫幫在地民眾，解決長達10多年的困境。
環保局程大維表示，都有定期稽查，但要全場檢查才有辦法知道問題所在，現有深度稽查專案，查核處理設施、放流口是否正常，已在10月31日查獲後坑張和畜牧場沒妥善處理廢水，已違規多次，符合水汙染防治法重大情節，會廢止登記證，要求停養，開罰部分，畜牧業廢水處分只有工業廢水的百分之三，比較寬鬆，會跟中央反映。
農業局長諶錫輝指出，相關設備已投入，還是有人偷排放廢水，未來放流要接到專管，還是會監測，合格才可以排放；空氣臭味部分，今年特別找到酵素除臭劑，經驗證是可行，已先訂220公斤，是除了加蓋烹煮的另一個選項。專管部分已經發包，年底完成規劃，經費會再拜託立委協助爭取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言