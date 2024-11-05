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林口養豬場偷排廢水飄惡臭抓不到 侯友宜下令：專案處理

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導
市議員蔡淑君指出，這些畜牧場業者雖有合法的排汙設備，卻被附近里民發現他們疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水。圖／蔡淑君提供
市議員蔡淑君指出，這些畜牧場業者雖有合法的排汙設備，卻被附近里民發現他們疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水。圖／蔡淑君提供

位於新北林口智慧園區的艾司摩爾廠區預計2年後啟用，該處位處瑞樹坑溪流域，短短5公里有12家養豬場，時常飄散臭味，地方質疑業者偷放養豬廢水，嚴重影響生活品質，議員要求市長侯友宜解決問題。侯友宜對此認同，表示要徹底處理，避免負面影響，要專案處理處理畜牧場廢水問題，嚴格執行。

新北市議會今天總質詢，市議員蔡淑君指出，這些畜牧場業者雖有合法的排汙設備，卻被附近里民發現疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水，當地里長也現身說法，溪流生態遭到嚴重破壞，在地居民苦不堪言。

蔡淑君表示，更慘的是，這些養豬戶還會燒廚餘，恐怖的酸臭味四處瀰漫，附近居民一打開窗戶就會聞到，出門散步已成為奢求，即便有陳情，環保局人員來時又聞不到，居民非常無奈，未來艾司摩爾進駐，位於流域下游，可能面臨可怕的酸臭味攻擊，會讓國際賓客、工作人員留下「深刻印象」，請侯友宜幫幫在地民眾，解決長達10多年的困境。

環保局程大維表示，都有定期稽查，但要全場檢查才有辦法知道問題所在，現有深度稽查專案，查核處理設施、放流口是否正常，已在10月31日查獲後坑張和畜牧場沒妥善處理廢水，已違規多次，符合水汙染防治法重大情節，會廢止登記證，要求停養，開罰部分，畜牧業廢水處分只有工業廢水的百分之三，比較寬鬆，會跟中央反映。

農業局長諶錫輝指出，相關設備已投入，還是有人偷排放廢水，未來放流要接到專管，還是會監測，合格才可以排放；空氣臭味部分，今年特別找到酵素除臭劑，經驗證是可行，已先訂220公斤，是除了加蓋烹煮的另一個選項。專管部分已經發包，年底完成規劃，經費會再拜託立委協助爭取。

市議員蔡淑君指出，這些畜牧場業者雖有合法的排汙設備，卻被附近里民發現他們疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水。記者江婉儀／攝影
市議員蔡淑君指出，這些畜牧場業者雖有合法的排汙設備，卻被附近里民發現他們疑似埋設暗管，趁著下雨天或颱風來襲偷偷排養豬廢水。記者江婉儀／攝影

臭味 養豬場

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