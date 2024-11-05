快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋明年完工 侯友宜今年跨年煙火擴大舉辦PK雪梨

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，今年淡水跨年煙火將擴大舉辦。圖／新北高灘處提供
新北市長侯友宜表示，今年淡水跨年煙火將擴大舉辦。圖／新北高灘處提供

淡江大橋將在明年完工，新北市議員陳偉杰今天總質詢，詢問市長侯友宜當年PK雪梨跨年煙火的說法有沒有變，侯友宜表示，今年一定會擴大舉辦，不只PK台北101煙火，還要跟雪梨跨年煙火比拚，一定會比去年的好。

陳偉杰表示，淡江大橋明年就要完工，先前交通部會勘沒有邀請地方引發熱議，但市長當年希望把淡水跨年煙火超越澳洲雪梨的承諾是否能夠兌現，今年活動可以先擴大舉辦，跟台北101煙火對決。

「我的目標不只101」侯友宜說，今年會先自己擴大辦理，明年淡江大橋完工後歸屬中央，地方會跟中央一起，把淡水跨年煙火變成華人煙火指標。

陳偉杰也說，新北大巨蛋可能落腳樹林大柑園、防洪三期，但他認為淡海二期有公路、港口，是最適合的地點，周邊還有觀光資源，具有優勢。

侯友宜表示，這塊土地是中央的，不過淡海有機會畫定運動園區，會朝這個方向努力；城鄉局長黃國峰表示，淡海二期有舉行過地方座談會，這塊土地面積比大柑園還大，大巨蛋需求6-8公頃，有機會納入討論。

侯友宜 跨年

延伸閱讀

新北議員籲營養午餐免費 侯友宜：朝此方向推動

學校疏失...新北5校高中生漏報學科能力競賽 侯友宜：追究責任

財劃法修法 侯友宜：期待政院版本儘速提出

北大特區停二商場有機會復活？侯友宜允審慎評估

相關新聞

林口養豬場偷排廢水飄惡臭抓不到 侯友宜下令：專案處理

位於新北林口智慧園區的艾司摩爾廠區預計2年後啟用，該處位處瑞樹坑溪流域，短短5公里有12家養豬場，時常飄散臭味，地方質疑...

淡江大橋明年完工 侯友宜今年跨年煙火擴大舉辦PK雪梨

淡江大橋將在明年完工，新北市議員陳偉杰今天總質詢，詢問市長侯友宜當年PK雪梨跨年煙火的說法有沒有變，侯友宜表示，今年一定...

蔣萬安拍板要拆「和平新生天橋」 反拆團體籲：交通配套做好前先暫緩

落成逾40年的「和平新生天橋」因市府規畫優化人本交通將拆除，但卻讓部分居民不滿，發起連署要求暫緩拆除，但市長蔣萬安今拍板...

大巨蛋抓漏 北市議員：遠雄應坦白說明有能力處理

台北市議會工務委員會上午會同北市土木技師公會赴大巨蛋考察逃生、維修等要點，台北市議員林亮君指出，面對議員提問已掌握多少漏...

山陀兒康芮接力 三芝茭白筍受災產季入尾聲

三芝區特色農特產品茭白筍今年產季本該在11月中慢慢進入尾聲，不過今年卻面臨多舛命運，產季初期先是碰上山陀兒颱風的大雨襲擊，不少產區被溢堤溪水所帶來大量沙土給埋沒，再來又碰上康芮颱風的強風吹拂，茭白筍一片倒，難得今年茭白筍品質相當不錯，可惜天公不作美，讓產季直接進入尾聲。

解決淡水新市鎮停車需求 新北議員爭取設機車彎

新北市淡水區，位於新市鎮崁頂里濱海路一段372號，就在捷運悅境社區周邊，崁頂里長吳庭岳反應過去常常會有機車的停車需求，由於這裡人行道上，常常會停滿機車，導致於長者或是帶小朋友的家長都相當的不方便，因此透過市議員蔡錦賢服務處協調，爭取施作機車彎式的機車停車格，不僅解決停車問題，也給行人安全的用路環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。