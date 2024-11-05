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淡江大橋明年完工 侯友宜今年跨年煙火擴大舉辦PK雪梨
淡江大橋將在明年完工，新北市議員陳偉杰今天總質詢，詢問市長侯友宜當年PK雪梨跨年煙火的說法有沒有變，侯友宜表示，今年一定會擴大舉辦，不只PK台北101煙火，還要跟雪梨跨年煙火比拚，一定會比去年的好。
陳偉杰表示，淡江大橋明年就要完工，先前交通部會勘沒有邀請地方引發熱議，但市長當年希望把淡水跨年煙火超越澳洲雪梨的承諾是否能夠兌現，今年活動可以先擴大舉辦，跟台北101煙火對決。
「我的目標不只101」侯友宜說，今年會先自己擴大辦理，明年淡江大橋完工後歸屬中央，地方會跟中央一起，把淡水跨年煙火變成華人煙火指標。
陳偉杰也說，新北大巨蛋可能落腳樹林大柑園、防洪三期，但他認為淡海二期有公路、港口，是最適合的地點，周邊還有觀光資源，具有優勢。
侯友宜表示，這塊土地是中央的，不過淡海有機會畫定運動園區，會朝這個方向努力；城鄉局長黃國峰表示，淡海二期有舉行過地方座談會，這塊土地面積比大柑園還大，大巨蛋需求6-8公頃，有機會納入討論。
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