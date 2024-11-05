蔣萬安拍板要拆「和平新生天橋」 反拆團體籲：交通配套做好前先暫緩

落成逾40年的「和平新生天橋」因市府規畫優化人本交通將拆除，但卻讓部分居民不滿，發起連署要求暫緩拆除，但市長蔣萬安今拍板，「對的事情要堅持」，確定要拆。反拆橋團體批評，未見市府溝通誠意，也沒有看到數據資料，盼市府在相關交通配套做好前暫緩拆除，並讓民眾能充分表達意見。

反拆橋團體表示，蔣萬安表示會和地方持續溝通，卻沒有看見北市府溝通誠意，從第一場說明會起新工處沒有拿出任何數據就稱天橋有安全疑慮，到今天蔣在市政會議上再次提及安全疑慮，並放話要強硬執行拆除。

反拆橋團體說，市府一直以來做法，是找局處首長「口頭上」提出數據，卻始終沒有看到這份資料交到媒體，或地方居民手上，讓大眾能用自己的眼睛檢視市府說法，希望北市府能公開相關數據或資料，只要能符合地方利益，「民眾都應能接受」。

反拆橋團體表示，行人安全同樣是大家最重要考量，也希望北市府在行穿線退縮、行人庇護島、行人專用時相等全部配套措施完成前，暫緩天橋的拆除計畫，若配套措施未完成，天橋又不存在，危險景象絕對不是民眾樂見，呼籲蔣萬安兌現「持續溝通」的承諾，讓民意有機會充分表達。

反拆橋團體說，今天和平新生天橋上，仍有很多民眾在行走、活動，許多人更自主輪班在現場留守，希望表達對這座天橋重視，也防止市府突襲拆除。