大巨蛋抓漏 北市議員：遠雄應坦白說明有能力處理

台北市議會工務委員會上午會同北市土木技師公會赴大巨蛋考察逃生、維修等要點，台北市議員林亮君指出，面對議員提問已掌握多少漏水點與其修復期程和成效，遠雄的工務代表一問三不知，她認為遠雄不該因為怕被罵就迴避問題，反而應該坦白說明，讓外界知道遠雄有能力和誠意處理。

林亮君指出，台北市土木技師公會莊均緯理事長指出，大巨蛋的防水主要依靠兩塊，分別是外層的鈦板密合與內層的天溝導水引流，目前大巨蛋會漏水的原因，主要是雨水透過外層鈦板縫隙，滲漏至內層天溝的導水溝中，再經過導水溝的縫隙流出，而遠雄目前解決漏水的做法，是找出滲漏處，並用防水膠帶填補或用接水布引流。

林亮君表示，議員們都理解目前的階段遠雄需要配合天候狀況才能測試抓漏、維修狀況成功與否，但是本次考察遠雄對於漏水點數量與處置作為的資料都沒有掌握，「給人迴避不想講，因為覺得講會被罵，可是我們都知道有問題，目標是要解決。」

林亮君說，即便是市府自己的工程，不管是施工或是驗收都會有大大小小的瑕疵，後續如何修復才是最重要的，遠雄不該因為怕被罵就畏畏縮縮，而是應該針對試營運後發現多少的漏水點、做了什麼工程，改善幅度有多少，都坦白的對外說明，她認為，這其實也是遠雄展現誠意方式，告訴外界遠雄很積極的在處理漏水問題。