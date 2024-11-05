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救援土耳其震災救出2人 北市消防小隊長黃宏聖獲模範公務員
台北市消防局八德分隊小隊長黃宏聖，去年赴土耳其協助地震救災，救出2名受困者，獲今年行政院模範公務人員。
黃宏聖從事消防26年，曾參與921大地震、桃芝颱風、復興航空空難、汶川大地震等重大災害搶救；去年土耳其強震，他隨北市國際搜救隊連夜搭機前往，冒生命危險深入斷垣殘壁搶救，救護技術純熟。
「災區內部空間狹小到只能容納1人，大幅增添救援難度，在生死關頭保持沉著冷靜，才能瞬間做出最正確判斷，」他說：「救援結束後受到民眾夾道鼓掌，那一刻是公務生涯感到最值得驕傲的事，同理心是自我堅持到現在最重要的信念。」
北市消防局表示，黃宏聖堅毅冷靜，展現消防員不畏艱難、戮力以赴的救援精神，足堪消防員表率；勉勵新進消防員全力以赴完成任務，在救災救護勤務妥善運用專長技能，努力做到最好。
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