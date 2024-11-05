救援土耳其震災救出2人 北市消防小隊長黃宏聖獲模範公務員

新北市淡水區，位於新市鎮崁頂里濱海路一段372號，就在捷運悅境社區周邊，崁頂里長吳庭岳反應過去常常會有機車的停車需求，由於這裡人行道上，常常會停滿機車，導致於長者或是帶小朋友的家長都相當的不方便，因此透過市議員蔡錦賢服務處協調，爭取施作機車彎式的機車停車格，不僅解決停車問題，也給行人安全的用路環境。

2024-11-05 18:37