快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

加碼斷援！經濟部新增5項稅則產品禁止出口俄羅斯 12月生效

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

新北高齡騎機車肇事死亡率高 學者籲闢買菜專車

中央社／ 新北5日電

新北市道安會報今天指出，新北今年至10月15日，65歲以上高齡族群交通事故死亡44人，機車肇事占一半。學者建議開闢「買菜專車」，提供傳統市場大眾運輸，避免長者騎機車買菜。

新北市政府11月道路交通安全會報今天舉行，警察局執法小組統計，新北今年1至7月交通事故中，30日內死亡統計，每10萬人死亡比例3.59，位居6都第2。

警局統計，今年1月至10月15日止，發生30日內死亡事故，共有119人死亡，比起去年同期增加4人，不降反升。其中，以65歲以上的高齡族群死亡44人最多，將改善高齡者不良用路習慣及駕駛行為。

警方分析，這44名高齡事故死亡者，比起去年同期死亡人數增加19人，幅度增加76%。44名死亡的高齡長者，騎機車肇事死亡就高達一半。比起往年較少見的是，今年有2人是發生在華江橋機車道肇事死亡，將針對高齡者加強交通安全宣導。

陽明交通大學運輸研究中心教授鍾易詩在會中專案報告分析，依據109年至112年統計，每年高齡騎機車與高齡行人是肇事事故死傷重要族群，以都會區的三重、板橋、中和、新店、新莊區最高。

他以中和區為例，死傷事故都集中在勝利市場、景新街傳統市場。建議市府應依據事故報告分析的防制策略，推動新北道路安全措施。

淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙認為，市府雖針對高齡族群宣導，但她觀察，都會區交通便利，高齡者卻仍喜歡騎機車，主要是有些傳統市場公車無法到達，長者只好騎機車去買菜。

她認為，以前部分公車還會針對購物需求的乘客，固定時段開闢「買菜專車」，現在，長者捨棄便利的大眾運輸，寧可騎危險性高的機車。交通局應協調公車業者，提供更便利性的大眾運輸。

交通事故 死亡

延伸閱讀

新北議員籲營養午餐免費 侯友宜：朝此方向推動

新北議員指9大都計案卡中央 內政部反擊新北不具體回應

學校疏失...新北5校高中生漏報學科能力競賽 侯友宜：追究責任

新莊廟街人潮流失…新北打造在地特色店家、明年6月有成果

相關新聞

川普霸凌林郁婷 侯友宜：以郁婷為榮、大家要重視性別平等

美國大選進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，新北市議員陳偉杰今天在總質詢...

噪音車罰不怕...被抓還對警回叭 侯友宜籲中央授權扣車牌

噪音是新北市1999陳情專線之冠，新北市議員蔡淑君今天總質詢時指出，現今法令警方、環保人員查獲噪音車無法扣牌，改裝車主有...

台北大巨蛋首次公安檢查未申報 建管處震怒罰12萬、必要時斷水電

台北大巨蛋去年11月取得使用執照，台北市建管處今表示，大巨蛋未依規定1年內公安檢查申報，建管處已張貼「建築物公共安全檢查...

蔣萬安拍板要拆「和平新生天橋」 反拆團體籲：交通配套做好前先暫緩

落成逾40年的「和平新生天橋」因市府規畫優化人本交通將拆除，但卻讓部分居民不滿，發起連署要求暫緩拆除，但市長蔣萬安今拍板...

山陀兒康芮接力 三芝茭白筍受災產季入尾聲

三芝區特色農特產品茭白筍今年產季本該在11月中慢慢進入尾聲，不過今年卻面臨多舛命運，產季初期先是碰上山陀兒颱風的大雨襲擊，不少產區被溢堤溪水所帶來大量沙土給埋沒，再來又碰上康芮颱風的強風吹拂，茭白筍一片倒，難得今年茭白筍品質相當不錯，可惜天公不作美，讓產季直接進入尾聲。

解決淡水新市鎮停車需求 新北議員爭取設機車彎

新北市淡水區，位於新市鎮崁頂里濱海路一段372號，就在捷運悅境社區周邊，崁頂里長吳庭岳反應過去常常會有機車的停車需求，由於這裡人行道上，常常會停滿機車，導致於長者或是帶小朋友的家長都相當的不方便，因此透過市議員蔡錦賢服務處協調，爭取施作機車彎式的機車停車格，不僅解決停車問題，也給行人安全的用路環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。