新北高齡騎機車肇事死亡率高 學者籲闢買菜專車

新北市道安會報今天指出，新北今年至10月15日，65歲以上高齡族群交通事故死亡44人，機車肇事占一半。學者建議開闢「買菜專車」，提供傳統市場大眾運輸，避免長者騎機車買菜。

新北市政府11月道路交通安全會報今天舉行，警察局執法小組統計，新北今年1至7月交通事故中，30日內死亡統計，每10萬人死亡比例3.59，位居6都第2。

警局統計，今年1月至10月15日止，發生30日內死亡事故，共有119人死亡，比起去年同期增加4人，不降反升。其中，以65歲以上的高齡族群死亡44人最多，將改善高齡者不良用路習慣及駕駛行為。

警方分析，這44名高齡事故死亡者，比起去年同期死亡人數增加19人，幅度增加76%。44名死亡的高齡長者，騎機車肇事死亡就高達一半。比起往年較少見的是，今年有2人是發生在華江橋機車道肇事死亡，將針對高齡者加強交通安全宣導。

陽明交通大學運輸研究中心教授鍾易詩在會中專案報告分析，依據109年至112年統計，每年高齡騎機車與高齡行人是肇事事故死傷重要族群，以都會區的三重、板橋、中和、新店、新莊區最高。

他以中和區為例，死傷事故都集中在勝利市場、景新街傳統市場。建議市府應依據事故報告分析的防制策略，推動新北道路安全措施。

淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙認為，市府雖針對高齡族群宣導，但她觀察，都會區交通便利，高齡者卻仍喜歡騎機車，主要是有些傳統市場公車無法到達，長者只好騎機車去買菜。

她認為，以前部分公車還會針對購物需求的乘客，固定時段開闢「買菜專車」，現在，長者捨棄便利的大眾運輸，寧可騎危險性高的機車。交通局應協調公車業者，提供更便利性的大眾運輸。