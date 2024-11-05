台北大巨蛋首次公安檢查未申報 建管處震怒罰12萬、必要時斷水電

台北大巨蛋去年11月取得使用執照，台北市建管處今表示，大巨蛋未依規定1年內公安檢查申報，建管處已張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」的告示，另依建築法裁罰12萬元並限期遠雄集團於10日內向主管機關申報，逾期未申報將加重裁罰且可連續處罰，必要時勒令停用或斷水斷電。

建築法第77條及相關規定，供公眾使用的建築物應於取得使用執照後一年內，辦理防火避難設施及設備安全標準檢查，並向主管機關申報。

建管處今指出，台北大巨蛋2023年11月2日取得使照，應於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報。然而，至今尚未完成申報，已逾法定期限，建管處已在其主要出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示。

建管處說，依建築法裁罰12萬元，並限期要求遠雄集團於10日內向主管機關申報，若逾期未申報，將加重裁罰至30萬元，並可連續處罰，必要時將勒令停用或採取斷水斷電等強制措施。

建管處長虞積學強調，公共安全無小事，特別是大型公共集會場所，應嚴格遵守相關法令規定，確保市民安全。對於未依規定申報的建築物，將依法處以罰鍰，並要求限期改善；若屆期未改善，將加重處罰，最高可處新臺幣30萬元罰鍰，並可能採取停止供水、供電等強制措施。