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台北大巨蛋首次公安檢查未申報 建管處震怒罰12萬、必要時斷水電

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北大巨蛋未於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報，建管處依建築法裁罰12萬元並限期遠雄集團於10日內向主管機關申報，逾期未申報將加重裁罰且可連續處罰，必要時勒令停用或斷水斷電。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋未於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報，建管處依建築法裁罰12萬元並限期遠雄集團於10日內向主管機關申報，逾期未申報將加重裁罰且可連續處罰，必要時勒令停用或斷水斷電。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋去年11月取得使用執照，台北市建管處今表示，大巨蛋未依規定1年內公安檢查申報，建管處已張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」的告示，另依建築法裁罰12萬元並限期遠雄集團於10日內向主管機關申報，逾期未申報將加重裁罰且可連續處罰，必要時勒令停用或斷水斷電。

建築法第77條及相關規定，供公眾使用的建築物應於取得使用執照後一年內，辦理防火避難設施及設備安全標準檢查，並向主管機關申報。

建管處今指出，台北大巨蛋2023年11月2日取得使照，應於今年11月2日前完成首次公共安全檢查申報。然而，至今尚未完成申報，已逾法定期限，建管處已在其主要出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示。

建管處說，依建築法裁罰12萬元，並限期要求遠雄集團於10日內向主管機關申報，若逾期未申報，將加重裁罰至30萬元，並可連續處罰，必要時將勒令停用或採取斷水斷電等強制措施。

建管處長虞積學強調，公共安全無小事，特別是大型公共集會場所，應嚴格遵守相關法令規定，確保市民安全。對於未依規定申報的建築物，將依法處以罰鍰，並要求限期改善；若屆期未改善，將加重處罰，最高可處新臺幣30萬元罰鍰，並可能採取停止供水、供電等強制措施。

建管處呼籲，所有建築物所有權人或使用人應主動了解並遵守公共安全檢查申報相關規定，定期辦理檢查，確保建築物的安全使用，共同維護公共安全。

台北大巨蛋未依規定於取得使用執照後1年內辦理公共安全檢查申報，北市建管處已在其主要出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示。圖／台北市建管處提供
台北大巨蛋未依規定於取得使用執照後1年內辦理公共安全檢查申報，北市建管處已在其主要出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示。圖／台北市建管處提供

主管 大巨蛋 建築

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