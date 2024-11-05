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川普霸凌林郁婷 侯友宜：以郁婷為榮、大家要重視性別平等

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
美國共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷，新北市長侯友宜表示，大家要重視性別平等 。記者葉德正／攝影
美國共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷，新北市長侯友宜表示，大家要重視性別平等 。記者葉德正／攝影

美國大選進入投票階段，媒體報導共和黨候選人川普再度影射新北的拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，新北市議員陳偉杰今天在總質詢詢問侯友宜態度，侯強調，林郁婷是新北之光，且為了國家爭取這麼大榮譽，林在奧運審查資格都沒有問題，他以郁婷為榮，大家要重視性別平等、重視運動員權益，對這樣（川普）講法不以為然。

陳偉杰也在總質詢詢問侯友宜認不認識影星劉德華，侯友宜表示知道這個人，但不認識，劉德華演技不錯，歌唱得也不錯。

陳偉杰詢問這次劉德華颱風停班問題，侯友宜說，台北市以民眾安全為最大考量，如果能夠及早跟演唱單位溝通，會更周全。

陳偉杰再問綠委王定宇指劉德華是「媚共藝人」怎麼看，侯友宜說，表演就是表演、文化就是文化、藝術就是藝術，劉德華也深獲台灣人的心，不要有受到任何干預很重要。

侯友宜 陳偉杰

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