新北汐止水源路二段社區樹倒人行道破損 議員協調災後復原

汐止區水源路二段的山青水秀社區經康芮颱風過後，超過11棵大樹遭強風吹倒，連根拔起，人行道破損，影響汐止區水源路各社區通行，今(5)日市議員張錦豪邀請相關單位現場會勘，也協調各單位協助各項災後復原工作。

市議員張錦豪表示，在水源路二段旁的社區人行道，是許多民眾來往的必經之路，因這次颱風風力強勁，也將人行道上的幾棵路樹吹倒，連同人行道也破損嚴重，今日會同相關單位現場會勘，希望能協助社區盡快恢復家園。

社區主委施婉菁表示，因為水源路二段這邊，只有社區前有人行道，對向是河岸邊民眾無路可走，很多人都會走社區的人行道，現在因為風災造成人行道破損，樹倒，在當時甚至影響到交通，也對周邊社區造成困擾很抱歉，今天感謝市議員張錦豪的協調，讓災後復原總算有眉目。

白雲里里長陳俊地說，目前災後已經四五天了，也怕影響到行人的通行安全，因此也請議員張錦豪向各單位進行協調，讓社區外的通行空間可以早日恢復，保障民眾通行安全。