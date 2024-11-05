野柳地質公園志工赴日 美禰市廳舍交流參訪

野柳地質公園是國際觀光客旅行台灣的必訪勝地，為了促進觀光品質，並且提升志工的專業知能與服務技巧，野柳地質公園的志工團隊就特別到訪位在日本山口縣美禰市的姐妹地質公園秋吉台地質公園進行參訪交流，抵達秋吉台地質公園前，先到訪美禰市新本廳舍，野柳地質公園一行人受到熱烈的歡迎與接待。

野柳地質公園副總林俊毅表示，這次到訪山口縣美禰市也是因為野柳地質公園與美禰市秋吉台地質公園締結情誼剛好滿十週年，希望透過親自的到訪交流來慶祝這份難得的友誼，也期待雙方都在這一場台日交流中，在不論是地質保護、環境永續與志工的嚮導技巧都有所增進與提升。

恰好美禰市行政大樓全新落成進駐辦公，趁著這趟交流，也安排野柳地質公園志工參觀新大樓與議事廳，親身感受日本議員的辦公環境。

美禰市當地嚮導介紹，美禰市是山口縣中唯一不面海的市，當地相當自豪生長土地所孕育山長的山林與木材，因此在這個議事廳中就可以見到滿滿的木材元素，並且一踏進議事廳就能聞到木頭香氣，令人心曠神怡。

在前往秋吉台地質公園前，先在當地嚮導帶領下到訪美禰市行政大樓，感受充分使用美禰市當地木材來建造與佈置的美禰市議事廳，從瞭解美禰市的地理位置與人文風情開始，也期待在這趟交流會中，志工們都能收穫滿滿，並將難得經驗吸收，未來要提供到訪野柳地質公園的遊客們更有深度與文化底蘊的解說服務。