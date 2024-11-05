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山陀兒康芮接力 三芝茭白筍受災產季入尾聲

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區特色農特產品茭白筍，碰上兩個颱風接力，讓產季直接進入尾聲。 圖/紅樹林有線電視提供
三芝區特色農特產品茭白筍，碰上兩個颱風接力，讓產季直接進入尾聲。 圖/紅樹林有線電視提供

三芝區特色農特產品茭白筍今年產季本該在11月中慢慢進入尾聲，不過今年卻面臨多舛命運，產季初期先是碰上山陀兒颱風的大雨襲擊，不少產區被溢堤溪水所帶來大量沙土給埋沒，再來又碰上康芮颱風的強風吹拂，茭白筍一片倒，難得今年茭白筍品質相當不錯，可惜天公不作美，讓產季直接進入尾聲。

三芝區農會推廣部主任周正男指出，今年茭白筍生長期受氣候炎熱影響開花不少，因此本來產量會就比往年要少，接連在準備採收期，早生種碰上山陀兒颱風大雨襲擊，不少田區被埋沒，而晚生種又被接力而來的康芮颱風的強勁風勢給吹倒，原本11月中產季進入尾聲，現在則是提前結束了。

其實在康芮颱風前的三芝茭白筍評鑑可以見到，參賽數雖不多，但筍肉多又白又嫩又長，品質相當好，唯獨產量少，而當時三芝區農會就提及歷年來都早早開啟的運銷作業，今年還沒開始，現在更因碰上兩個颱風接力，數量少之有少的茭白筍農友自己銷售就能完售，完全沒有農會協助運銷的需求。

三芝有機農場馬文權也是相當無奈表示，一年僅有一穫的茭白筍就這樣全沒了，加上現在有在種植的筍農又以老農居多，不只是農業的損失，對於未來繼續種植的意願也是一記重擊，除了微薄的農損補償，也只能祈求來年風調雨順，不要讓辛苦耕作的作物再次受到氣候衝擊。

山陀兒颱風 康芮颱風 農會

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