解決淡水新市鎮停車需求 新北議員爭取設機車彎

新北市淡水區，位於新市鎮崁頂里濱海路一段372號，就在捷運悅境社區周邊，崁頂里長吳庭岳反應過去常常會有機車的停車需求，由於這裡人行道上，常常會停滿機車，導致於長者或是帶小朋友的家長都相當的不方便，因此透過市議員蔡錦賢服務處協調，爭取施作機車彎式的機車停車格，不僅解決停車問題，也給行人安全的用路環境。

崁頂里長吳庭岳表示，這社區前方的人行道常常會停滿機車，人車爭道的情況相當危險，也感謝市議員蔡錦賢的爭取設施。

對此議員蔡錦賢服務處祕書江承澤也表示，在得知居民需求，為了達到行人安全，也提供機車的停車需求，因此設置機車彎式的停車格是最能夠兩全其美的方式，也在今年迅速完成工程施作，以便提供民眾使用。

淡水區長陳炳仲表示，為了居民通行步道安全，排除長期機車停放於人行道上與行人爭道的問題，更要提升用路人行走安全性，新設機車停車彎2處，分別為22.6公尺及20公尺長，共可提供近40格的機車停車格，不僅是提供機車停車需求，更保障行人在人行道上的行走安全環境。