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噪音車罰不怕...被抓還對警回叭 侯友宜籲中央授權扣車牌

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議員蔡淑君質詢新北噪音問題，應從中央修法，從嚴從重處罰。記者葉德正／攝影
新北市議員蔡淑君質詢新北噪音問題，應從中央修法，從嚴從重處罰。記者葉德正／攝影

噪音是新北市1999陳情專線之冠，新北市議員蔡淑君今天總質詢時指出，現今法令警方、環保人員查獲噪音車無法扣牌，改裝車主有恃無恐，甚至發生檢查完後囂張對執法人員叭兩聲喇叭才離開，讓員警與檢舉民眾火大。侯友宜表示，員警再怎麼辛苦攔查盤點，效果都是微乎其微，希望中央能從源頭修法，查到可以扣牌，「重罰才有用」。

蔡淑君說，五股、泰山、林口「通病」就是改裝車飆車噪音問題，讓民眾夜不能寐，甚至還要看心理醫生，她也在今日總質詢影片中，找來兩位警員現身說法指出，目前透過拍照認定，但依照法令無法扣車，可能導致民眾看到警察攔檢後，卻把人放走，觀感不佳，更影響警方士氣。

蔡淑君也說，目前環保局車輛資料庫與警方連結不足，有時候根本無法調出車輛排氣管原本的樣子，認定困難。

環保局長程大維表示，現階段環保局跟警察攔查可用外觀辨識，沒有經過認證都可以直接告發，甚至是原廠管但刻意有調教過或保養不好，都會有相關噪音檢測設備搭配執法。

程大維表示，新北11月啟動靖音專案，把攔查場次增加到38場，但現階段法令，確實沒有辦法扣車也無法扣牌。

蔡淑君要求侯友宜表態向中央呼籲，侯友宜表示，員警再怎麼辛苦攔查盤點，效果都是微乎其微，希望中央能從源頭修法，查到就扣車牌，「重罰才有用」，拜託中央針對噪音車輛，第一一定要扣牌，第二要重罰，不然民眾永遠無法安寧。

程大維也說，對於目前資料庫對於老舊一二期車輛沒有原車對照表，數量不多，但絕對從嚴從重認定，新北目前也是全時段執法，無論白天與黑夜，攔查到就可以直接告發。

蔡淑君也關心新北衛生局製作學前兒童發展檢核表，從原本衛生所發放改為電子版列印，變得小章且模糊不清，讓許多家長與幼園教師使用與解說上的不便，造成不少誤會；不僅如此，孩童被醫師檢核出來「疑似」有身心遲緩，卻被教育局的專家打了回票，無法得到應有的資源照顧，讓蔡淑君相當心灰意冷，議場中播放專家所建議事項，希望市長侯友宜與市府相關單位能夠重視改進。

噪音 蔡淑君

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