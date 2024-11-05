蔣市府國慶活動比柯市府多花3.9倍？ 議員洪健益揭「盤仔行為」

台北市長蔣萬安恢復北市府每年國慶日慢跑活動，議員洪健益今揭露歷年國慶升旗活動費用，今年蔣市府豪撒251萬元，比柯市府最便宜65萬元，相差近3.9倍，且租借紅龍平均每支750元，比外面行情150元還貴，直呼盤仔。民政局說，租借2天，包含運費及人力費。

洪健益今在議會民政部門質詢指出，國慶升旗活動預算部分，蔣市府2023、2024年編列148萬元，去年花到190萬多元，今年更達逾251萬元，編預算還多花2倍，直呼離譜。民政局長陳永德說，柯是只有嗡嗡包，蔣還有升旗典禮和市集。

另外，洪健益提及活動登記，柯市府2021年、2022年分別有12萬3354人、9萬1248人登記，去搶3000個、3500個嗡嗡包，但蔣市府去年9300人、今年1萬1009人登記，要抽3500人，花錢卻沒有效果。登記平台還捨棄台北通，花11萬多元去找伊貝特。

陳永德回應，因為台北通不開放報名登記，民政局就找上伊貝特。資訊局代理副局長林珠珍則說，台北通是一個工具，機關是不是選用，要尊重機關的決定。陳永德反駁，「當初不是這樣講。」

洪健益也揭露，資訊局一名同仁回覆民政局的訊息指出「因為我們現在沒有活動開發廠商，所以台北通今年無法像之前一樣協助開發報名活動。」林珠珍說，同仁可能在文字上讓大家誤會，意思是沒有推薦廠商，沒有精準表達到，這部分需要再確認。

洪健益再批，北市府迄今在台北通投入8531萬餘元，結果連抽籤都不能抽，民政局還要花10幾萬元找別人做。秘書長李泰興說，會要求資訊局，至少活動部分要有此功能。

洪健益細看活動費用支出，紅龍今年增加60支、47萬多元，平均租借1支790元，場外租借行情150元，買新的799元還可用8年、10年，直呼「你是盤仔哦？」就連上架台北通文案221字也要花1萬1369元，平均1字51元，大罵「錢是這樣花？」陳永德說，明年檢討改進。

民政局補充，國慶活動為清晨舉行，為管控現場人流，預先布置場地，紅龍租借時間為10月9日、10日，費用包含車輛運費及人力搬運費。