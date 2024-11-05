神秘百年日式老屋 50年里長揭曉歷程

臺北市青島東路臺灣銀行城中分行旁，有一處小空地，乍看之下是個地下停車場的出入口。很普通的街景。空地的後面，是一排六層樓高的老舊公寓，也沒什麼特別。多數路人行經這裡，大概很少會多看一眼，但是只要駐足幾秒，多看一眼，就會看到一間隱藏著的神秘小木屋，再看一眼，就會知道這間兩層樓的木屋，很明顯是具有百年歷史的日治時期老木屋。

百年木屋是什麼來歷？查找日治時期地圖，可知這一帶都是總督府商業學校的用地，這間木屋應該也是總督府商業學校的建築。總督府商業學校，就是後來的臺北商專，現在的臺北商業大學。

當地幸福里長蘇宏仁表示，在十多年前日式木屋裡面還住了不少人，他曾經進去拜訪過，現在土地應該是屬於國有財產局，木屋已經沒有住人，平常也沒有看到有人進出。

幸福里里長蘇宏仁也是當地的傳奇人物，擔任里長已經50年，對地方大小事都非常清楚。

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