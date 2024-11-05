五股觀音坑溪橋預計11月中旬開放通行

隨著觀音坑溪橋的重建工程接近尾聲，新北市政府高灘地工程管理處表示，預計今年11月中旬開放觀音坑溪橋通行，使民眾得以橫越觀音坑溪，享受全新的河濱休憩環境。

高灘處表示，自去年4月五股觀音坑溪舊橋倒塌事件後，新北市府迅速展開重建工作。新北市長侯友宜於現場視察時表示，市府將橋梁安全放在首位，並確認新橋結構穩定無虞後，將於11月開放，供市民通行。

高灘處處長黃裕斌指出，施工過程中面臨的挑戰包含複雜的地質條件及重疊的施工動線等，其中最為困難的橋梁吊裝部分已於113年9月吊裝完成；目前尚餘全區鋪面及景觀工程，其中噴花彩繪地坪最易受天氣影響，高灘處將努力克服困難加緊趕工，預計於11月中旬開放通行，供民眾順暢的自行車通行動線。

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