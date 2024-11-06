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板橋還有老街？ 台藝大出書保存最後面貌

聚傳媒／ 特約記者王芊懿報導
照片取自《消失中的板橋老街》
照片取自《消失中的板橋老街》

原來板橋還有老街！國立臺灣藝術大學推動「板橋文史紀錄與傳播計畫」，落實文化永續發展，對浮洲茉莉花巷等板橋文史進行採訪記錄。

台藝大這項計畫以「文化永續」為主軸，選擇板橋作為核心，是因臺灣藝術大學自1955年立校以來，始終立足板橋，見證並參與當地文化的變遷。板橋擁有許多豐富的資產，但是隨著都市化的快速發展，部分文化地標已經逐漸淡出人們的視野，但是在茉莉花巷還有若干從日治時期保存至今的百年紅磚老屋。

台藝大積極響應教育部的「大學社會責任實踐計畫」（USR），這項計畫由臺藝大廣播電視學系賴祥蔚教授主持，透過與學術課程結合，將「文化永續」概念融入教學，學生在實地調查中加深了對地方文化的認識，包括湳仔溪周邊的茉莉花巷、林本源園邸、迪毅堂等地進行調查與紀錄，並以影片和報告形式展現調查成果，課程滿意度超高。

這項計畫促成專書《消失中的板橋老街──從臺藝走進浮洲》的出版，裡面挖掘許多板橋真實文史故事，並且完成了兩部專題紀錄影片，以期深入探索板橋的歷史文化，並為當地留下寶貴的文化資源。

聚傳媒

影片 永續 老街

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