世壯運撥6場次供中職賽事 體育局：勿為獲利排擠體育

2025雙北世界壯年運動會執行委員會副執行長、臺北市政府體育局王泓翔局長4日表示，臺北大巨蛋作為以棒球為主的體育場館，北市府全力支持中華職棒賽事，同時在確保國際矚目重要賽事「2025雙北世壯運」整體品質前提下，積極要求相關廠商增加人力、加速賽會場佈時間後，將從原世壯運預匡檔期內撥出6場次供中職使用，全力促使世壯運、中職明年在大巨蛋內舉辦，滿足全國體育迷期待。

王泓翔局長重申，大巨蛋為以棒球為主的體育場館，必須以體育賽事為優先，任何演唱會等非體育賽事活動不得排擠，體育局爭取明年世界棒球經典賽資格賽、世壯運於大巨蛋舉行，均是合理使用大巨蛋用於棒球及體育推廣，且絕對支持國內職棒發展，因此持續強力要求遠雄巨蛋公司，明年須提供40場以上包含棒球在內的競技運動賽事檔期，使全年度體育賽事活動佔50％以上。

王泓翔局長強調，樂見遠雄從原僅願提供中職20場次，現再多釋出9場次支持國內棒球，但仍嚴令遠雄應公開透明明年度體育賽事檔期及演唱會等其他活動檔期安排情況，不應為追求獲利而拋棄大巨蛋為棒球而生的初衷，體育局後續將嚴格要求遠雄，基於公共建設公開透明的營運基礎上，建立透明化的檔政策期公開申請機制，而體育局為確保大巨蛋體育賽事比例達50%以上，未來每年亦會於前一年度定期召開場地預控協調會議，使大巨蛋能優先舉辦國際棒球賽、國際運動及中職賽事，以符合大巨蛋最初興建的目的。

聚傳媒