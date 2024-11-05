快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

韓職／最新！韓媒證實李珠珢與經紀公司解約 有考慮國外發展

新生和平天橋拆除成定局 蔣萬安：支持做該做的事

中央社／ 台北5日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者洪子凱／攝影

北市新生和平天橋原訂昨天開始拆除，因民眾抗議而暫緩，不過台北市長蔣萬安今天指示相關局處，為維護交通及公共安全，溝通同時也要安排拆除時間，他會支持局處做該做的事情。

蔣萬安在今天上午的市政會議中關心新生和平天橋拆除計畫，他強調，市府是以交通安全及公共安全為考量，且實際測試天橋使用率不到1成，市府是在通盤思考後才行動，絕對不是為了拆而拆。

蔣萬安向各局處表示，堅持對的事情，想清楚了就勇敢、大膽去做，他會支持所有局處做該做的事。

台北市交通局長謝銘鴻會後接受媒體聯訪表示，人行天橋是舊時代車本主義下的產物，早期的觀念是要讓車子好走，所以把人引導到走空中或地下，但在現代天橋絕對是個交通風險。

他舉例，信義基隆路口在111年7月天橋拆除後，後一年的右轉事故件數從11件減少為4件，相信搭配行人保護配套措施，新生和平路口拆橋後也能達到類似效果。

謝銘鴻指出，除了交通考量，台北市已是超高齡化社會，要顧及長者及身障者、推娃娃車的家長需求，拆橋後路口轉角淨空也有助於景觀美化。

交通局交通管制工程處及工務局新建工程處規劃5項配套措施，包含行人時相早開、在4個道路中間設置庇護島、行穿線退縮3至5公尺，並在路口轉角處增設欄杆，人行道也會配合行穿線重做斜坡道，引導行人在有行穿線的地方過馬路。

謝銘鴻說，他到現場勘查發現，和平東路右轉新生南路時，因為橋墩及樓梯遮擋，車輛駕駛會難以看到行穿線有無行人，行人也無法直接看到有無車輛要右轉，將視線遮蔽拿掉對雙方都有益。

至於配套何時完工，工務局長黃一平表示，行人時相早開、道路中間增設庇護島等可以先做的會先做，但涉及人行道的工程須搭配橋體拆除，會慢一些。

黃一平說，新生和平天橋目前已經封閉，會持續跟地方溝通、說明應以拆除為宜，並規劃請文化局協助凝聚地方共識，將城市記憶以照片、影片或其他方式永續留存。

人行道 蔣萬安 行人

延伸閱讀

拆和平新生天橋 蔣萬安曝在地存廢態度：不要父子騎驢

陳怡君曝大巨蛋漏水「蔣萬安要罰？」 體育局：確定有會開罰

劉德華演唱會王義川翻車救北市府？ 蔣萬安用7字回應

蔣萬安臉書嗨白晝之夜被罵颱風未復舊…也有留言挺萬安

相關新聞

噪音車罰不怕...被抓還對警回叭 侯友宜籲中央授權扣車牌

噪音是新北市1999陳情專線之冠，新北市議員蔡淑君今天總質詢時指出，現今法令警方、環保人員查獲噪音車無法扣牌，改裝車主有...

蔣市府國慶活動比柯市府多花3.9倍？ 議員洪健益揭「盤仔行為」

台北市長蔣萬安恢復北市府每年國慶日慢跑活動，議員洪健益今揭露歷年國慶升旗活動費用，今年蔣市府豪撒251萬元，比柯市府最便...

五股觀音坑溪橋預計11月中旬開放通行

隨著觀音坑溪橋的重建工程接近尾聲，新北市政府高灘地工程管理處表示，預計今年11月中旬開放觀音坑溪橋通行，使民眾得以橫越觀音坑溪，享受全新的河濱休憩環境。 高灘處表示，自去年4月五股觀音坑溪舊橋倒塌事

士林雙溪橋橋墩驚傳錯位 工務局回應了

有關臺北市士林區雙溪橋橋墩柱與基礎是否有錯位及安全疑慮部分，工務局經查其橋墩柱與基礎間疑似錯位之情形，實際上結構穩定，無安全疑慮。 新工處表示，雙溪橋的下部結構因早期施工技術限制，基礎與橋墩之間呈現

神秘百年日式老屋 50年里長揭曉歷程

臺北市青島東路臺灣銀行城中分行旁，有一處小空地，乍看之下是個地下停車場的出入口。很普通的街景。空地的後面，是一排六層樓高的老舊公寓，也沒什麼特別。多數路人行經這裡，大概很少會多看一眼，但是只要駐足幾秒

新生和平天橋拆除成定局 蔣萬安：支持做該做的事

北市新生和平天橋原訂昨天開始拆除，因民眾抗議而暫緩，不過台北市長蔣萬安今天指示相關局處，為維護交通及公共安全，溝通同時也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。