北大特區停二商場有機會復活？侯友宜允審慎評估

新北市北大特區停二停車場占地1875坪，市府2021年規畫透過BOT設置複合商城，但因公益回饋過高，業者興趣缺缺2次流標，目前招商案停標，回歸交通局規畫。新北市議員呂家愷今天總質詢質疑，當初市府問卷民意都認為應設置電影院與商場等娛樂設施，停止招商太可惜。侯友宜表示，目前全案回歸交通局規畫，是否要採多目標方式興建，引入相關投資，會持續評估。

位於樹林區大成路與學士路口的北大停二停車場用地，市府原規畫採BOT方式，打造休閒複合式商場，但得標廠商須回饋6.5％公益空間，作為公托等使用，因近年營建成本暴增，廠商評估效益不高流標兩次。目前全案從經發局回歸交通局規畫。

呂家愷說，當初無論是透過自己的辦公室，還是市府委託的第三公正單位的問卷調查，北大特區與周邊地區民眾都希望能夠設置電影院、室內親子遊樂場等娛樂空間，問券樣本數1559份，具有民意基礎，但事後市府卻一紙公文，說地方希望要有托老、托幼與中大型會議中心，但這些設施本來就在公益回饋裡，市府現在的做法違背民意，盼市府回應地方期待。

侯友宜表示，目前民意有一些不一樣聲音，最主要是招商沒有很順利，所以決定回到停車需求為為主，到底要不要朝多目標使用方向規畫，會請交通局評估，或請經發局重新思考，會謹慎處理。

交通局長鍾鳴時指出，目前評估，該地下午時段停車需求很高，是否以多目標兼顧社區環境和經濟發展，或徵求民間投資，都是可以思考與執行的方向。