快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

大巨蛋包廂 北市體育局：將要求公開租借制度

中央社／ 記台北5日電
台北大巨蛋啟近1年，漏水問題依舊未解。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋啟近1年，漏水問題依舊未解。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋漏水受關注，北市議員簡舒培質詢颱風康芮離台後有無派人前往了解是否漏水，體育局回應，9日前派員勘查。此外，包廂屬場館使用權，體育局將要求遠雄公開租借制度。

台北市議會財政建設委員會今天上午針對「台北市招商概況、BOT案件推動情形及近期議會關注案件」進行專案報告。民進黨議員簡舒培質詢，颱風康芮襲台期間，北市有雨勢，因大巨蛋漏水，北市體育局有無派人前往了解是否有漏水狀況。

簡舒培說，北市體育局先前的資料提到已限期遠雄在10月31日前完成並改善漏水，否則會依契約處以每天新台幣10萬元罰鍰，且能按日累計開罰，最重可罰300萬元，但颱風康芮襲台之後，市府有無派人前往了解大巨蛋現況。

此外，民進黨台北市議員何孟樺、張文潔關注大巨蛋營運績效，包含如場內包廂及場館回饋等議題。

針對處理大巨蛋漏水狀況，體育局官員在議會委員會回應，11月2日、3日大巨蛋有賽程，當時回報未出現漏水，9日前會派員跟技師前往現場勘查，且已發文給遠雄要求10月底前針對漏水應改善完成，若未改善就開罰。

體育局指出，依合約，遠雄應向市府報備租借場地狀況，目前仍未收到針對外租大巨蛋包廂計畫，且大巨蛋體育館使用權是有含包廂，將要求遠雄提供有關回饋天數的使用狀況。

體育局表示，合約規定在回饋檔期階段，市府對大巨蛋包廂有使用權，會要求遠雄公開租約並設定合理租賃機制，若未完成報備且未依合約要求，最重可要求包廂對外營運。

體育局指出，至於大巨蛋今年績效評估，明年1月會先派員前往實地訪查及蒐集資料，預估9月召開會議討論大巨蛋績效營運及包廂使用狀況等內容。

大巨蛋 漏水 體育館

延伸閱讀

北市府何時進大巨蛋查漏水？議員曝從颱風到現在都沒人去

北檢今聲請延押柯文哲 簡舒培曝重點：恐影響證人證詞

民眾黨辦「政府搞什麼鬼？」簡舒培反酸消費柯爸「最可怕鬼故事」

大巨蛋散場塞人 議員質疑防災避難電腦模擬是假象

相關新聞

北大特區停二商場有機會復活？侯友宜允審慎評估

新北市北大特區停二停車場占地1875坪，市府2021年規畫透過BOT設置複合商城，但因公益回饋過高，業者興趣缺缺2次流標...

帶狀皰疹疫苗費用高民眾卻步 新北衛生局：明年起補助

50歲以上成年人較容易得到帶狀皰疹（俗稱皮蛇），但疫苗價格高昂，往往讓民眾卻步。民代認為，其他縣市都有補助特定族群，提高...

大巨蛋包廂 北市體育局：將要求公開租借制度

台北大巨蛋漏水受關注，北市議員簡舒培質詢颱風康芮離台後有無派人前往了解是否漏水，體育局回應，9日前派員勘查。此外，包廂屬...

拆和平新生天橋 蔣萬安曝在地存廢態度：不要父子騎驢

北市府規畫拆和平新生天橋，引發公民團體抗議。台北市長蔣萬安今天市政會議表示，拆天橋是基於破除行人地獄、交通安全考量。蔣也...

台鐵鳳鳴簡易車站11月底啟用 規劃352席停車位

台鐵鳳鳴簡易車站預計11月底啟用，新北市政府今天表示，已經在周邊規劃大眾運輸與私人運具轉乘。另外，有2站的Youbike...

台北捷運擬設遊憩公司 未來持股比例遭批「保母變成媽媽」

台北捷運公司擬編列6000萬預算成立「北捷遊憩事業公司」，不料今天進行專案報告時，藍綠議員質疑，北捷持股比例達60％高於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。