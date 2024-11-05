拆和平新生天橋 蔣萬安曝在地存廢態度：不要父子騎驢

北市府規畫拆和平新生天橋，引發公民團體抗議。台北市長蔣萬安今天市政會議表示，拆天橋是基於破除行人地獄、交通安全考量。蔣也在市政會議告訴市府同仁，「對的事情要堅持，對的事情想清楚了就要勇敢的說、大膽的做，該說明清楚就說明清楚，不要父子騎驢。」

蔣也說，北市府是一個負責任的政府，新生和平天橋已經超過40年的使用年限，考量市民的公共安全，請新工處還有交通局做好必要的溝通說明工作。新工處也要安排拆除的時間，確保行人的安全與便利，還給當地民眾一個視線更開闊的天際線。

蔣萬安今天市政會議表示，經過新工處實際測試，及實際去測新生和平天橋實際使用率不到一成，這個數字真正反映了當地民眾對於這座天橋存廢真實的態度。

蔣說，當初設立天橋其實是一種「行人不要妨礙車輛通行」，這種「車本位」的思維是讓行人走在上面，讓車子走在道路上。

但隨時代變遷、觀念的進步，人本交通已是當今主流觀念，除了增加行人步行的空間，前提是要行人回到路上來行走，所以市府力推人本交通同時，不應該與時代的背景背道而馳。

蔣萬安說，台北也已經進入高齡化的社會，舊式天橋對他們來講非常的不方便，市府在推人本交通同時，不應該把這些年齡或族群或是不同使用需求的人排除在外。所以看到天橋它的樓梯、它的橋柱的存在，也會減少人行道上面的行走空間跟寬度，這些也都是造成行人地獄的原因。

蔣萬安表示，從交通安全考量，保護行人就應該實事求是、分析問題，這座天橋的橋墩還有樓梯，確實阻擋轉彎車輛駕駛的視線，造成民眾通行的威脅以及風險，另外行穿線銜接人行道的動線也受到了阻礙；橋墩以及樓梯也讓行人在通過的時候，會看不到轉彎車輛這樣的隱憂。

另外讓人行道退縮也沒有空間來執行，如果可以排除掉這些因素，這個路口可以讓交通事故大幅的減少、空間也可以更開闊、行人可以更安心。

蔣萬安說，交通局已拿出實際的數據證明，舊式天橋拆除以後，在路口發生的交通事故會大幅的降低，就以信義基隆路口天橋拆除前跟後的比較，交通事故的發生就大幅降低了64%，新生跟和平路口這邊，也要更加的行人友善、確保行人的安全，交通局也都可以透過人本交通的措施，包括行穿線的退縮、行人專用時相，還有包括路口增加護欄、庇護島的增設等方式，通盤的思考以及行動，絕對不是為了拆而拆，而是為了安全不斷的進步。

蔣也舉當初黃大洲市長為例，如果沒有拆除中華商場，哪裡會有今天的中華路以及熱鬧的西門町，我們都會支持新工處以及交通局，做該做的事。