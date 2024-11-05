台鐵鳳鳴簡易車站11月底啟用 規劃352席停車位

台鐵鳳鳴簡易車站預計11月底啟用，新北市政府今天表示，已經在周邊規劃大眾運輸與私人運具轉乘。另外，有2站的Youbike（共享單車）租賃站，及352席汽機車停車位。

台鐵鳳鳴車站位於新北市鶯歌區的縱貫鐵路，因被劃入桃園鐵路地下化計畫，預計2030年完工；目前先在距離鳳鳴車站預定地600公尺處，打造鳳鳴簡易臨時站，採無人簡易站型式管理，預計11月底通車啟用。

新北市道路交通安全會報上午在市府舉行，工程小組提報，台鐵鳳鳴站預計11月完工啟用，經過規劃與設計車站周邊200公尺的交通動線，打造人本與友善的聯外交通環境。

交通局說，整合鳳一路、鳳三路、鶯歌路、龍一路、龍五路的大眾運輸與私人運具，將新增鳳鳴車站停靠站、新增計程車排班區，還有2站Youbike租賃站。

交通局表示，車站周邊將有3格大型車車位、112格汽車車位、237席機車位，共352席停車位。為了方便搭火車的旅客，車站周邊也有臨時停車接送空間。

不過，道安會報中，有顧問題醒，臨時停車空間的規劃，是否會與汽機車的超車車道衝突，要求再仔細規劃標線與號誌。