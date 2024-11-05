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台北捷運擬設遊憩公司 未來持股比例遭批「保母變成媽媽」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
小巨蛋為北捷受市府委託經營的場館。圖／聯合報系資料照
小巨蛋為北捷受市府委託經營的場館。圖／聯合報系資料照

北捷運公司擬編列6000萬預算成立「北捷遊憩事業公司」，不料今天進行專案報告時，藍綠議員質疑，北捷持股比例達60％高於市府的40％，「難道保母做久的就變成媽媽？」同時也缺乏對於民眾益處。為此要求再進行專案報告。

台北捷運公司旗下分別有台北小巨蛋貓空纜車兒童新樂園，三處由市府委託經營，北捷評估若以事業體獨立經營，並精簡決策流程考量，分析應成立子公司。今天專案報告中提到未來經營策略，以及持股比例，北市府為40％、北捷為60％。

不過，北市議員陳炳甫質疑，股權的比例，由於三處是受台北市委託經營，那如果成立子公司後，三處就應該回歸由北市府，唯一能留下來的可能是定位為大眾運輸工具的貓空纜車，難道有保母變成媽媽的道理。

北市議員趙怡翔也說，成立子公司難以看見對於市民有什麼益處，他建議，若成立子公司，在兒童新樂園方面，可以找專業團隊共同經營打造成國家、國際級的園區，藉以吸引更多遊客前來，也找品牌合作打造IP主題園區。貓纜部分，也可以結合地方文化的特色，打造文化歷史套裝行程等。

北市議員洪健益、林延鳳、顏若芳也同樣質疑成立公司的原因，計畫提到人力依舊是由現有調任，質疑若以原本組織的事業處對外進行招商，直接合作就能解決。「找民間有的公司、營運方式或有經驗的合作，就像是東區地下街變好ㄝ不就是招商的廠商營運不錯。」

北捷總經理黃清信說，市府資產委託方式有不同選擇，可能是OT等形式，持股比例是考量站在市府角度，選擇比較牢靠的股東，捷運公司可以信賴且依託。不過單就議員關心部分、對於市民利益等，也會參考建議再報告。

交通委員會第一召集人徐弘庭說，針對子公司扁平化後，確實能專業經營、決策效率提升，不過對於民眾的利益不清楚，否則變成只有公司好處，而且股權比例？對於票價能否更靈活等，要再進行詳盡的專案報告。

台北市議會交通委員會。記者邱書昱／攝影
台北市議會交通委員會。記者邱書昱／攝影

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